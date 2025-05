Donovan Mitchell faz história e alcança feito de Jordan e LeBron

Donovan Mitchell está voando nos playoffs da NBA e igualou um feito histórico de nada mais nada menos do que Michael Jordan e LeBron James. O astro teve uma atuação cirúrgica de 43 pontos no jogo 3 da série entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, mantendo sua equipe viva após perder as duas primeiras partidas em casa. E, no processo, bateu algumas marcas.

O astro já vinha de outros grandes desempenhos ofensivos, mesmo nas derrotas. Afinal, anotou 33 pontos no jogo 1 e mais 48 pontos no segundo. Somando as três partidas, o craque tem uma média de 41,3 pontos. E é aí que está o recorde. Nos últimos 40 anos, ele é apenas o terceiro atleta a ter uma média superior a 40 pontos após três jogos de uma série de playoffs. Os outros? Michael Jordan (cinco vezes) e LeBron James (duas vezes).

Mas não ficou só por isso. Além do recorde compartilhado com LeBron e Jordan, Donovan Mitchell também se tornou o décimo jogador da história a fazer dois jogos seguidos com 40 pontos, cinco rebotes e cinco assistências nos playoffs. Aliás, um jogador não marcava ao menos 43 pontos em duas partidas seguidas na pós-temporada desde Kevin Durant, em 2019.

Além disso, ele também igualou LeBron em algumas marcas da própria franquia. Como por exemplo, se tornar o segundo jogador da história a ter dois jogos seguidos com 40 pontos por Cleveland nos playoffs.

Na lista histórica, ele se tornou um dos 24 atletas com pelo menos sete partidas de 40 pontos em pós-temporada. Assim, Mitchell igualou algumas lendas como Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Bernard King e Russell Westbrook.

Além dos recordes e marcas do craque, a partida marcou o retorno de Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter à rotação de Cleveland. O armador havia perdido os últimos quatro jogos de playoffs, enquanto o defensor do ano e o ala ficaram de fora do segundo duelo contra Indiana. Na entrevista após o jogo, o camisa 45 falou sobre como todos os retornos ajudaram o Cavaliers em sua primeira vitória na série.

“Acima de tudo é ótimo ter esses caras de volta. Eles trazem um grande impacto em todos os sentidos. Eu, por exemplo, sempre sou muito impactado pelos jogos de cada um deles. Eu vou para a guerra por esses caras, então estou muito feliz. Você viu o que podemos fazer nessa noite. Confio muito de que podemos buscar uma virada. Mas agora é focar em repetir isso no domingo”, projetou.

De fato, ter sua rotação titular disponível outra vez resolveu grande parte dos problemas da franquia. Com Mitchell, Garland, Mobley, Allen e Strus na quadra, Cleveland venceu Indiana por 27 pontos, em 14 minutos.

Por fim, o astro pregou cautela, apesar da grande confiança que tem de que Cleveland pode vencer três dos próximos cinco jogos e avançar às finais de conferência.

“É isso, não fizemos nada ainda. Óbvio, hoje era uma vitória obrigatória para nós, mas ainda existe muito a trabalho a fazer aqui. Então, essa foi a minha mensagem para todos. Não estamos comemorando, não estamos sorrindo, viemos aqui para buscar duas vitórias e conseguimos uma. É hora do próximo passo”, concluiu Mitchell.

