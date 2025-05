Donovan Mitchell brilha e Cavaliers vence primeira contra Pacers

O astro Donovan Mitchell recolocou o Cleveland Cavaliers na série contra o Indiana Pacers. Com 43 pontos, o camisa 45 liderou a vitória do time de Ohio por 126 a 104, no Jogo 3 das semifinais dos playoffs do Leste, na noite desta sexta-feira (9), no Gainbridge Fildhouse. Desse modo, o Cavs reduziu a diferença no duelo e deixou a série em 2 a 1 à favor do adversário.

Com a vitória sendo quase uma obrigação, o Cavaliers teve retornos importantes no Jogo 3 contra o Pacers. Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter, que estiveram ausentes no duelo passado, reforçaram o time. Assim, foram importantes para que o Cavs mostrasse força ofensiva no duelo para evitar o 3 a 0.

O Pacers, enquanto isso, não conseguiu manter o ritmo dos jogos contra o Cavaliers. Tyrese Haliburton, que havia sido destaque da equipe, foi limitado a quatro pontos. O destaque, assim, ficou com Ben Mathurin, cestinha do time com 23 pontos.

Então, confira como foi a vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Pacers de Tyrese Haliburton, deixando a série em 2 a 1 para Indiana.

Primeiro tempo

O primeiro quarto foi uma montanha-russa de emoções. De início, o Cavaliers começou com tudo e abriu 11 a 0 contra o Pacers. O destaque inicial foi Max Strus, que anotou oito pontos rápidos. Donovan Mitchell também apareceu bem com seis pontos. Assim, o período chegou a metade com o Cavs vencendo por 25 a 10.

A partir da segunda metade do período, no entanto, o Pacers reagiu diante do Cavaliers. TJ McConnell a reação do ataque com boas assistências. Desse modo Myles Turner aproveitou e marcou 12 pontos. O bom momento de Indiana forçou mais erros do ataque de Cleveland. Em especial, de Darius Garland e Ty Jerome desperdiçando posses. Assim, o Cavs parou de pontuar e Indiana foi se aproximando. No último lance, Ben Sheppard acertou de três e deixou o quarto empatado em 32 a 32.

O segundo quarto entre Cavaliers e Pacers começou com um erro de McConnell e foi punido por uma bandeja de Mitchell na transição. Em seguida, Mathurin acertou dois lances livres e empatou o jogo em 34 a 34. A partir dali, o Cavs encontrou o ritmo ofensivo. Aos poucos, a dupla titular de armadores da equipe de Ohio foi pontuando e ampliando a vantagem. Na primeira metade do quarto, assim, Jarrett Allen acertou um arremesso e deixou o placar em 48 a 38.

Nos seis minutos seguintes, o Cavaliers manteve o domínio em relação ao Pacers. O mandante tentou responder, mas os erros ofensivos e bolas de três mal sucedidas atrapalharam. Assim, o Cavs seguiu ampliando com boa rotação de bola e aproveitamento eficiente. Aos dois minutos, Strus acertou uma bandeja para colocar 61 a 40 no placar. O visitante continuou em alta e fechou o quarto com uma bola de três de Merrill, ampliando a liderança para 66 a 45.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, Cavaliers e Pacers começaram frios e acumularam erros do perímetro. Mitchell, assim, reabriu o placar com uma cesta de três mas Siakam respondeu com quatro pontos em sequência, diminuindo um pouco a vantagem. O Cavs, ainda assim, seguiu bem na partida e contou com cestas de Allen, Mobley e do camisa 45 para deixar a vantagem em 24 pontos aos sete minutos.

Após uma troca de pontos, o Pacers encontrou um bom ritmo a partir dos cinco minutos contra o Cavaliers. Nembhard comandou uma sequência de sete pontos seguidos, sendo uma bandeja, um arremesso de média distância e uma bola de três. Desse modo, obrigou Cleveland a parar o jogo.

A partir daí, o Pacers marcou com McConnell e Mathurin, que contribuíram com lances livres. No entanto, De’Andre Hunter converteu uma bola de três e recolocou a diferença em mais de 20 pontos. Nos dois minutos finais, Mathurin marcou sete pontos para o Pacers, enquanto o Cavs respondeu com Mobley e Hunter. Assim, o quarto encerrou com o time visitante vencendo por 97 a 79.

No último quarto, Donovan Mitchell atrapalhou a reação do Pacers contra o Cavaliers. Isso porque, o time de Indiana começou melhor graças a dez pontos de Pascal Siakam nos primeiros três minutos do período. Assim, deixou a diferença em somente 11 pontos. Porém, o camisa 45 de Cleveland respondeu com uma cesta de três para recolocar o time visitante na partida.

A partir daí, Mitchell deu show pelo Cavaliers, enquanto o Pacers não conseguir conter as investidas ofensivas do craque. Com 15 pontos do astro no quarto, assim, o Cavs conseguiu manter uma vantagem confortável e, aos três minutos, os reservas entraram em quadra. No fim, bastou controlar a diferença para Cleveland confirmar a vitória.

(1) Cleveland Cavaliers 126 x 104 Indiana Pacers (2)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 43 9 5 1 0 Max Strus 20 7 7 0 1 Jarrett Allen 19 12 2 0 2 Evan Mobley 18 13 4 3 3 Darius Garland 10 1 3 0 0

Três pontos: 14-47; Mitchell: 5-13

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 23 1 0 1 0 Pascal Siakam 18 4 3 0 0 Myles Turner 15 3 0 1 3 TJ McConnell 12 6 7 0 0 Andrew Nembhard 10 4 4 1 1

Três pontos: 9-30; Mathurin: 3-8

