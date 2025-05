NBA: Cavaliers segue otimista em série de playoffs

A segunda derrota na série de playoffs contra o Indiana Pacers não abalou o Cleveland Cavaliers na NBA. Apesar de perder os dois primeiros jogos do duelo, o time ainda acredita que pode virar diante do adversário e classificar. O Jogo 3 acontece na sexta-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília).

Apesar da confiança, o desafio emocional é grande para o Cavaliers na NBA. Isso porque, a vitória no Jogo 2 parecia encaminhada com o time liderando no último quarto e dominando em rebotes e no garrafão. No entanto, a reação do Pacers aconteceu nos minutos finais e Tyrese Haliburton acertou o game-winner que virou o placar.

O Cavaliers, ainda assim, se sustenta nos desfalques do Jogo 2 na série. Em casa, o time não contou com Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter. Segundo Donovan Mitchell, que marcou 48 pontos no duelo passado, a boa atuação diante de tantas ausências mostra que a equipe é capaz.

“Tenho orgulho de cada um que lutou hoje. Mostramos o quão profundo é nosso elenco e o quão forte somos como equipe”, disse o craque do Cavaliers na NBA. “A gente pode ficar remoendo isso e acabar eliminado em quatro ou cinco dias ou pode seguir em frente. Dói, machuca, mas eu acredito neste vestiário”.

O Jogo 2 ainda mostrou que o Cavaliers encontrou as chaves para vencer a série de playoffs na NBA. Mesmo com a derrota, os jogadores acham que o atalho é manter a agressividade na defesa, a flexibilidade tática e o talento de Mitchell.

Assim, não apenas o camisa 45 acha que o Cavaliers é capaz de reverter a série.

“Eu sinto que fomos melhores que eles na maior parte do jogo”, disse Jarrett Allen. “Então, no fim, tivemos lapsos mentais, mas encontramos um sistema que funciona. Encontramos um estilo de jogo que pode vencer um time como esse nos playoffs da NBA. Agora, é questão de saber se conseguiremos repetir”.

Portanto, com confiança, mas 0-2 na série, Mitchell prega uma obrigação para o Cavaliers: “Temos que vencer os dois jogos em Indiana. Simples assim”.

O Jogo 3 da série entre Cavaliers e Pacers pelos playoffs da NBA acontece nesta sexta-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília).

