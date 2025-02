Donovan Mitchell e LeBron James são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (04) que Donovan Mitchell e LeBron James foram eleitos os melhores jogadores da 14a semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O craque do Cleveland Cavaliers ganhou a honraria pela oitava vez, enquanto o ídolo do Los Angeles Lakers levou o 69o prêmio da carreira.

Mitchell, para começar, comandou o Cavaliers a vitórias nos quatro jogos que disputou. O astro registrou médias de 22,8 pontos e 6,0 assistências nesse período. Além disso, acertou mais de 53% dos seus arremessos de quadra e errou um único lance livre. O ala-armador, por fim, cometeu só cinco erros de ataque e seis faltas em mais de 110 minutos de ação na soma das partidas.

O pontuador é o líder de uma equipe que surpreende como líder do Leste. Tem, aliás, a melhor campanha da liga hoje. Mas não aparece tanto quando se fala em candidatos ao prêmio de MVP da liga. “Donovan, antes de tudo, precisa estar na discussão para ser jogador mais valioso. Sei que as suas médias diminuíram, mas nunca foi tão eficiente. Mais do que isso, ele é o ‘motor’ do nosso time”, defendeu o ala Georges Niang.

James, enquanto isso, levou o Lakers a resultados positivos em três das quatro partidas dessa semana. O veterano anotou 27,5 pontos, 7,3 rebotes e 10,0 assistências nesse intervalo. Ele converteu quase 54% dos seus arremessos de quadra, mesmo que só tenha feito seis em 24 tentativas de longa distância. Com isso, o time angelino se aproxima da zona de mando de quadra do Oeste.

O 69o prêmio semanal do craque, aliás, estende mais um dos seus recordes históricos. Mas carrega mais simbologia. A primeira vez em que ele foi eleito melhor da semana aconteceu em novembro de 2004. Ou seja, há mais de duas décadas. A nova eleição levou-o a quebrar o recorde de Michael Jordan e tornar-se o atleta mais velho a ganhar a honraria da liga.

Outras menções

Além de Donovan Mitchell e LeBron James, outros 11 jogadores foram citados na 14a votação da temporada. A lista inclui nove atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum (Celtics), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Haliburton, Pascal Siakam (Pacers), Bam Adebayo (Heat) e Tyrese Maxey (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Ivica Zubac (Clippers), Jaren Jackson (Grizzlies), Anthony Edwards (Timberwolves), Devin Booker (Suns) e Deandre Ayton (Blazers).

