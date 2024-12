Donovan Mitchell brilha e Cavaliers atropela Bucks

No jogo mais esperado da noite, o Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks, por 108 a 98, em grande noite de Donovan Mitchell. No confronto entre o líder geral da NBA e da Conferência Leste contra o campeão da Copa, melhor para o time da casa, que aumentou sua vantagem na liderança em 2024/25. A rodada desta sexta-feira (20) ainda contou com outros dois jogos.

Cleveland teve uma noite que tem sido padrão na atual campanha. Muita movimentação de bola, arremessos de três, enquanto um de seus astros domina. Após um breve momento de oscilação, a equipe está em grande forma novamente. Afinal, venceu sete das últimas oito partidas. Agora, são 24 vitórias em 28 jogos e maior frente para o vice-líder, Boston Celtics, que perdeu ontem para o Chicago Bulls.

Por outro lado, a sequência de quatro vitórias seguidas de Milwaukee chegou ao fim. Aliás, foi o primeiro jogo do time após o título da última terça-feira sobre o Oklahoma City Thunder. Entretanto, sem vitória, em noite marcada pelo desfalque de Damian Lillard. A equipe venceu 14 de 26 jogos em 2024/25 e ocupa a quinta posição do Leste, pouco acima da zona de play-in.

Publicidade

Ambos os times voltam à quadra neste sábado (21). Cleveland vai receber o Philadelphia 76ers, enquanto o Bucks recebe o Washington Wizards.

Então, confira como foi a vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Cavs em mais uma grande noite

O jogo até começou equilibrado em Ohio. Afinal, Cleveland não conseguia acertar muitos das boas chances que criava, com apenas três acertos em nove tentativas. Ainda assim, Donovan Mitchell anotou oito pontos logo de cara e sua química inicial com Jarrett Allen estava em alta. Seis dos dez pontos do pivô vieram no primeiro período, em jogadas de pick-and-roll entre eles.

Publicidade

Porém, entre o fim do primeiro e começo do segundo quarto, o Cavaliers passou a converter seus chutes e o jogo foi se facilitando aos poucos. Isso inclui os bons minutos dos reservas, como por exemplo, Ty Jerome, Dean Wade e Sam Merrill. Cada um deles converteu ao menos uma bola tripla e a vantagem foi aumentando. No fim do período, Mitchell e Garland somaram 14 pontos. Então, o time da casa foi para o intervalo liderando por 18 pontos após converter sete bolas triplas só no segundo quarto.

Depois disso, o Bucks pouco teve esperanças de se aproximar. Afinal, a equipe converteu mais oito do perímetro só no terceiro quarto. Assim, a equipe somou 20 assistências nos dois períodos, além de 15 bolas de três e 74 pontos.

Leia mais!

Com mais uma rápida sequência no último período, o Cavs abriu 36 pontos de vantagem. Com pouco mais de nove minutos faltando, o rival colocou seus reservas na quadra e Cleveland logo seguiu o exemplo.

Publicidade

Vale ressaltar que o duelo marcou o retorno de Max Strus. Em meio a corrida do terceiro quarto, o ala anotou nove pontos e três bolas triplas. Após torcer o tornozelo antes do começo de 2024/25, o arremessador enfim estreou na campanha. E com isso, o Cavaliers de Donovan Mitchell venceu o Bucks.

Bucks não conseguiu competir

O contexto não ajudou Milwaukee. Enfrentando o líder da NBA, poucos dias depois do título em Las Vegas, a equipe visitante simplesmente não esteve no mesmo nível que Cleveland.

O Bucks até conseguiu conter o ataque rival no primeiro quarto, fechando o garrafão e cedendo visuais que o Cavaliers não estava convertendo de fora. No entanto, o ataque não fluiu. Giannis Antetokounmpo era bem marcado por Evan Mobley e, sem Damian Lillard (fora com dores na panturrilha), o ritmo ofensivo não foi bom. Isso porque foram apenas 20 pontos de frente e nove de desvantagem no primeiro quarto.

Publicidade

O grego até brilhou no segundo quarto, com 13 pontos e oito rebotes. Como resultado, ele sequer saiu da quadra no período para tentar dar uma chance ao seu time. Mas o ritmo de Cleveland esteve em alta e, mesmo com a melhora do ataque de Milwaukee, que jogou através do seu astro, a vantagem foi aumentando.

A mesma história continuou no segundo tempo. Antetokounmpo e Khris Middleton somaram 22 pontos no período, mas os donos da casa continuaram sempre um passo a frente, dominando com suas bolas triplas. Aliás, o entorno da dupla do campeão da Copa da NBA só marcou três pontos para ajudá-los no período.

Publicidade

Então, sem grandes esperanças de virada e com nova sequência avassaladora da franquia de Ohio no começo do último quarto, o Bucks apenas colocou seus reservas em quadra e aceitou a derrota. Mas a diferença diminuiu de tamanho com alguns bons minutos de Ryan Rollins e MarJon Beauchamp nos minutos finais.

(14-12) Milwaukee Bucks 101 x 124 Cleveland Cavaliers (24-4)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 33 14 3 3 0 Khris Middleton 14 3 3 0 0 Brook Lopez 10 6 1 0 2 Bobby Portis 9 3 2 1 0 Ryan Rollins 9 0 2 3 0

Três pontos: 10-27; Lopez: 2-3

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 27 4 6 2 0 Darius Garland 16 4 5 1 0 Evan Mobley 15 7 4 0 0 Dean Wade 15 5 2 2 0 Ty Jerome 13 4 4 2 0

Três pontos: 20-47; Wade: 4-5

Publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo, a rodada ainda contou com mais dois jogos. Então, confira os resultados e estatísticas das vitórias de 76ers e Thunder.

(7-21) Charlotte Hornets 98 x 108 Philadelphia 76ers (9-16)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Vasilije Micic 20 1 4 0 0 Miles Bridges 15 7 1 1 2 DaQuan Jeffries 12 5 1 1 1 Cody Martin 11 5 3 2 0 Isaiah Wong 11 1 4 0 0

Três pontos: 10-31; Micic: 3-8

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 34 5 9 2 2 Tyrese Maxey 23 4 6 1 1 Kelly Oubre Jr. 22 5 2 1 0 Ricky Council IV. 11 2 0 1 0 Paul George 5 10 8 3 1

Três pontos: 12-33; Oubre: 4-6

Publicidade

(22-5) Oklahoma City Thunder 104 x 97 Miami Heat (13-12)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 33 6 4 0 1 Shai Gilgeous-Alexander 25 7 4 2 0 Isaiah Hartenstein 13 18 2 1 0 Lu Dort 14 1 0 2 0 Alex Caruso 4 3 5 2 2

Três pontos: 14-34; Dort: 4-5

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 28 12 5 3 0 Bam Adebayo 17 10 1 1 1 Duncan Robinson 13 3 6 0 0 Dru Smith 13 0 4 2 1 Jaime Jaquez Jr. 9 6 0 1 0

Três pontos: 12-40; Smith: 3-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA