Domantas Sabonis bate recorde no Sacramento Kings

Na vitória do Sacramento Kings contra o Boston Celtics, na sexta-feira (10), Domantas Sabonis foi o grande destaque. Isso porque o pivô teve 23 pontos e 28 rebotes. Portanto, sua melhor marca em rebotes na carreira. Além disso, foi seu 33º duplo-duplo na temporada e o 24º jogo de sua carreira com 20 ou mais rebotes.

Até sexta-feira, o maior número de rebotes em um jogo na NBA nesta temporada era 23, registrado por Victor Wembanyama. Esse também foi o segundo jogo da carreira de Sabonis com pelo menos 20 pontos e 25 rebotes.

DeMar DeRozan contribuiu com 24 pontos e nove assistências, enquanto Malik Monk encerrou o jogo com 22 pontos e oito assistências. Sem a presença de De’Aaron Fox, fora por lesão, os dois conseguiram tomar para si as responsabilidades da armação de jogo. Dessa forma, foi a melhor marca de assistências na temporada para ambos, mostrando que também têm esse aspecto em seu arsenal.

O triunfo ampliou a sequência de vitórias do time da Califórnia. Agora, são seis jogos sem perder, a maior da temporada até aqui. A equipe vive nova fase desde a demissão do ténico Mike Brown e mira uma vaga nos play-ins.

Pelo lado do Boston Celtics, a equipe perdeu dois dos últimos três jogos. Jaylen Brown liderou o Celtics com 28 pontos, Kristaps Porzingis somou 22 pontos e dez rebotes, e Jayson Tatum teve 15 pontos e 12 rebotes. No entanto, foi uma noite ruim para Tatum nos arremessos, com aproveitamento baixo. Por isso, a equipe precisou de mais pontuação vindo de Brown e Porzingis.

Nesta temporada, Sabonis tem médias de 20.7 pontos e 14.2 rebotes por jogo – o melhor da liga na segunda categoria. O pivô deve ser All-Star pela quinta vez na carreira. Ademais, nas duas últimas temporadas também ficou entre os dez melhores na corrida para MVP. Essa temporada, contudo, a performance de Sacramento pode atrapalhar ele nas premiações individuais. Isso porque a equipe tem apenas 19 vitórias em 38 jogos, o que não deve colocá-lo na ponta da tabela.

Ainda assim, as boas performances de Domantas Sabonis são importantes para o Sacramento Kings se recuperar na tabela. Após demitir o técnico Mike Brown, o time ressurgiu. Com a volta de De’Aaron Fox, a expectativa é positiva para o Kings nas próximas rodadas.

