Doc Rivers elogia jogador do Bulls: “MVP”

O Milwaukee Bucks sofreu uma dura derrota para o Chicago Bulls no sábado (28). Foi a segunda derrota seguida da franquia, que caiu para o sexto lugar do Leste. Apesar de toda a decepção com seus jogadores, Doc Rivers não deixou de destacar um jogador do Chicago Bulls.

O jogador destaque do Bulls para Doc Rivers, porém, não foi Zach Lavine. Na verdade, foi Josh Giddey. No jogo diante do Bucks, o armador teve um triplo-duplo, com 23 pontos, 15 rebotes e dez assistências. Desse modo, o técnico adversário reconheceu a qualidade do australiano após o confronto.

“Eu acho que o MVP do Bulls foi Giddey. Mesmo antes dele acertar as bolas de três. Ele nem precisava fazer isso. Na partida, ele simplesmente carregou a bola pela quadra, entrou no garrafão e criou problemas. Ele dominou e controlou o jogo inteiro”, reconheceu o treinador veterano.

Os elogios para a atuação foram válidos. A temporada de Giddey no Bulls não é tão boa assim. Após chegar do Oklahoma City Thunder, esperava-se que o armador pudesse ser o líder de uma reconstrução do time. Mas, ainda assim, ele possui médias de 12.3 pontos, sete assistências e 6.7 rebotes.

Desse modo, o australiano ainda não conseguiu uma extensão com Bulls. Na atual temporada, ele está no fim de seu acordo de novato. Entretanto, segundo Jake Fischer, da plataforma Substack, o armador nunca recebeu sequer uma oferta do seu novo time.

Josh Giddey buscava uma renovação de contrato por um valor de US$30 milhões, mas o Bulls não teve interesse. Pelo menos, por enquanto. Assim, o armador será um agente livre restrito. Ou seja, o jovem pode assinar com qualquer equipe da NBA, mas Chicago pode igualar a oferta se desejar manter o jogador.

Críticas

Enquanto elogiou Giddey, Rivers criticou alguns pontos da sua equipe. De acordo com ele, algumas coisas ainda precisam melhorar, especialmente do lado defensivo. Sem Giannis Antetokoumpo, o time costuma ficar muito exposto na defesa e dá chances de grandes atuações dos adversários.

“Parecia que estávamos jogando com uma falsa sensação de segurança o jogo inteiro. Achei que defensivamente não tivemos presença nenhuma a noite toda… Não acho nem que foi questão de pick-and-rolls. Achei que nunca conseguimos controlar a bola”, lamentou o técnico.

