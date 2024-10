Disputando pré-temporada, Tacko Fall sonha com retorno à NBA

Disputando a pré-temporada da NBA pelo New Zealand Breakers, Tacko Fall ainda sonha com uma nova chance na liga americana. Seu último ano no principal palco do basquete mundial foi em 2021/22, quando defendeu o Cleveland Cavaliers. Ao todo, foram três campanhas no Estados Unidos. Assim, em entrevista recente, o atleta de 2,29 metros falou sobre o desejo de retornar à NBA.

Entretanto, Tacko Fall não disputou os dois primeiros jogos do Breakers na pré-temporada da NBA por conta de uma lesão. Nos dois confrontos, aliás, o time acabou derrotado para o Utah Jazz e Philadelphia 76ers.

Após sua saída da NBA, Fall jogou na China, onde teve mais minutos em quadra. Ele afirmou que essa experiência ajudou a melhorar suas habilidades físicas e técnicas. Durante sua passagem pela NBA, com Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, ele teve poucas oportunidades, mas agora se sente mais preparado.

“Jogar na China me permitiu melhorar muito, na verdade. Então, meu condicionamento está muito melhor e consigo me mover muito melhor. Foi uma boa oportunidade de entrar e mostrar isso . Você nunca sabe o que pode sair disso, mas coisas acontecem. Deus tem um plano maior. Portanto, estou realmente ansioso para voltar à quadra”, comentou o pivô.

Em 2023, Tacko Fall participou da Summer League da NBA pelo Milwaukee Bucks, onde buscava uma chance de se firmar na liga. Ele também já jogou pelo Utah Jazz em 2022 na mesma competição. Mesmo não sendo chamado de volta para a NBA após essas participações, ele acredita que seu momento ainda pode chegar.

“Como competidor , você quer jogar no mais alto nível. Eu joguei na NBA há alguns anos atrás. Agora, sou um jogador ainda melhor . Tenho mais experiência. Meu corpo, como eu disse, está muito melhor. Então, definitivamente quero me colocar em uma posição onde haja oportunidades para eu voltar”, projetou.

Experiência fora dos EUA

Depois de sair da NBA, Fall jogou por dois anos na China. Lá, ele destacou-se como um dos jogadores mais importantes, com mais tempo em quadra e oportunidades para crescer como atleta. Ele acredita que jogar no exterior foi essencial para melhorar sua resistência e movimento. o jogador comentou que o basquete chinês é muito físico, o que o ajudou a evoluir em pontos que ele não havia trabalhado tanto na NBA.

A experiência fora dos Estados Unidos, entretanto, não fez com que Fall desistisse do sonho de retornar à liga. Pelo contrário, ele afirmou que estar longe do maior palco do basquete o motivou ainda mais. Agora, aos 28 anos, o pivô senegalês diz estar no auge da sua forma física e quer provar isso na pré-temporada.

