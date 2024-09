Dirk Nowitzki: “O céu é o limite para Dereck Lively”

Ídolo máximo do Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki exaltou o jovem Dereck Lively II. Escolha de primeira rodada em 2023, o pivô se estabeleceu rapidamente como um jogador importante para equipe texana. Nos playoffs, principalmente, foi fundamental para a campanha rumo às finais.

Desse modo, durante o Dirk Nowitzki Foundation Tennis Classic, o alemão desatacou os talentos de Dereck Lively. Segundo o ídolo, o jovem pivô tem muito potencial, principalmente na disputa dentro do garrafão. Assim, ele ainda comparou o jogador de 20 anos a Tyson Chandler, campeão pelo Mavs em 2011.

“Lively me lembrou muito o Tyson no início. Empurrando os adversário dentro do garrafão. Para um novato, isso não é normal e ele ainda é muito jovem. Então, o céu é o limite para ele. Os fãs do Mavs vão se divertir vendo ele crescer”, afirmou Nowitzki.

O potencial de Lively, claro, existe principalmente do lado defensivo. Durante a pós-temporada, aliás, ele mostrou traços do que pode alcançar. Em 21 partidas, o jogador limitou seus adversários a 42.9% de aproveitamento nos arremessso próximos ao aro. Como comparativo, o pivô do Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, vencedor de quatro prêmios de Melhor Defensor, conseguiu manter os rivais a 49.4%.

O impacto de Lively em quadra para o Mavericks se comprova em seus + 11.5 de plus/minus nos playoffs. Ou seja, o Mavericks marcou um saldo positivo de 11 pontos enquanto ele esteve em quadra. A marca, aliás, é a segunda melhor para um novato na história da liga.

As expectativas, portanto, é de que o jovem pivô possa progredir ainda mais nos próximos anos. Para o GM do Mavs, Nico Harrison, por exemplo, Lively será capaz de acumular seleções para o All-Star Game e seleções de defesa.

“Dereck Lively melhorou diante dos nossos olhos”, afirmou Harrison. “Desde a primeira metade da temporada até os playoffs, ele continuou a melhor. Eu acho que o céu é o limite para ele. Conseguimos um bom jogador com ele. Um jogador que deve alcançar seleções de defesa e até o All-Star Game. Quem sabe quando isso vai acontecer, mas ele está bem no caminho para se tornar um jogador especial”, seguiu.

O jovem jogador, por sua vez, não tem pressa para alcançar grandes coisas. Em entrevista ao site SB Nation, o jovem jogador comemorou a sua grande temporada e afirmou que “é só o começo de uma longa trajetória que tenho a percorrer nessa liga”. No entanto, destacou que prefere deixar as coisas acontecerem no seu tempo.

“Eu tento viver o momento, pois fico ansioso quando penso no futuro. Não sei o que vai acontecer porque não tenho controle sobre isso. O que posso controlar é o agora. Levo isso para a vida e cada jogo. Sinto que há pessoas tentando chegar ao futuro sem viver o presente. Já eu confio em meu trabalho e, assim, caminho em direção ao futuro”, finalizou o jovem jogador.

