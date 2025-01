Destaque no Cavaliers, Evan Mobley briga por prêmios da NBA

O Cleveland Cavaliers detém a melhor campanha da temporada. O recorde projeta a franquia como uma das favoritos ao título em uma eventual pós-temporada. Parte disso é graças aos principais nomes do time, como Donovan Mitchell e Darius Garland. Porém, quem também vem se destacando pelo Cavaliers na NBA é Evan Mobley.

Mobley tem jogado como um All-Star na temporada. Em 31 jogos, o ala-pivô tem 18.4 pontos, 8.7 rebotes e 2.9 assistências, além de 61.4% de taxa de acerto nos arremessos. Em toda a NBA, somente outros quatro jogadores têm numeros similares. São eles: Nikola Jokic, Domantas Sabonis, Karl-Anthony Towns e Nikola Vucevic.

A defesa, enquanto isso, segue como um ponto forte do jogador. Outrora favorito ao prêmio de Defensor do Ano, ele parece caminhar para um resultado similar em 2024/25. Afinal, tem médias de 1.5 toco e um roubo de bola por jogo.

Desse modo, Evan Mobley surge como um concorrente do Cavaliers aos prêmios da NBA. Em especial, o de Jogador Que Mais Evoluiu. Embora já esteja há quatro anos em bom nível, o jogador do Cavaliers registrou um salto de 2.7 pontos e passou a ser peça-chave na melhor campanha da temporada.

O técnico Kenny Atkinson, por exemplo, destacou a importância do ala-pivô no time. Enquanto Darius Garland e Donovan Mitchell surgem como principais nomes, Mobley é visto como “a chave para a variedade do time”.

“Temos dois dos melhores armadores da liga. Porém, precisamos de mais variedade. E Evanu é a chave para isso”, destacou o técnico do Cavs.

Apesar de a chance de vencer o prêmio, Mobley tem alguns adversários fortes na disputa.

O primeiro deles é Payton Pritchard, do Boston Celtics. Apesar da reserva, ele saltou de 22 para 28.2 minutos por jogo, enquanto registra 15.5 pontos por partida. Além disso, o armador celta é o segundo jogador com mais cestas de três pontos na temporada, com 128.

Depois de Pritchard, De’Andre Hunter é outro nome que cresceu na temporada. Pelo Atlanta Hawks, ele também vem brilhando como reserva, sendo o principal cestinha entre os bancários da NBA,c om 20.9 pontos por partida. Desse modo, ele não só seguiu como uma força na defesa, como passou a ser o segundo cestinha do time.

Por fim, Norman Powell e Tyler Herro partem como favoritos. No Los Angeles Clippers, o ala-armador assumiu a liderança ao lado de James Harden e passou a registrar 23.6 pontos por jogo e 58.6% nos arremessos de três pontos. O jogador do Miami Heat, enquanto isso, apareceu até na disputa para o MVP, graças aos 24.1 pontos por partida na temporada.

