Derrota para Jazz mostra fragilidade do Lakers de Luka Doncic

Claro que o Los Angeles Lakers ainda é de LeBron James, mas as coisas vão mudando aos poucos. A derrota do Lakers para o Utah Jazz na noite de quarta-feira (12), mesmo com a presença de Luka Doncic, diz muito sobre o que pode acontecer. Ao menos, na atual temporada.

Isso porque o Lakers foi muito explorado no garrafão. Não que Jaxson Hayes seja o melhor defensor do mundo (não é), mas sua ausência depois do primeiro quarto foi um grande problema. Agora, imagine isso: Alex Len, que tinha um total de 19 minutos (somados) nos últimos cinco jogos pelo Sacramento Kings, teve de jogar 22 contra o Jazz.

O time de Salt Lake City acertou 18 das 20 tentativas na área restrita. Isso siginfica, portanto, que não houve qualquer tipo de defesa ali perto da cesta. E como a troca por Mark Williams foi cancelada, o Lakers ficou sem um titular de ofício contra o Jazz. Aliás, pelo resto da temporada, né?

Porque o Lakers não vai conseguir encontrar mais ninguém no mercado de agentes livres para 2024/25. Então, vai com o que tem. Isso pode ser um grande problema nos playoffs, pois os adversários já entenderam: explorar o garrafão é a meta.

A derrota do Lakers para o Jazz é “herança” da troca entre Luka Doncic e Anthony Davis. Não era o que Rob Pelinka planejava, mas serão os ajustes de JJ Redick que vão minimizar o problema.

E contra o Jazz, na noite de quarta-feira, o Lakers não contou com dois de seus melhores defensores: Gabe Vincent e Dorian Finney-Smith. Claro que isso pode fazer diferença, mas vale lembrar que o time de Utah é um dos piores do Oeste.

LeBron James e Luka Doncic estavam em quadra, enquanto o Jazz explorou o garrafão do Lakers como quis. Alex Len é um cara grande que vai ajudar eventualmente, mas ele seria uma boa adição para rotação. Assim como Jaxson Hayes. No entanto, eles são o que o time tem de melhor na função e é o que mais preocupa até o fim da campanha.

Finney-Smith jogou por muitos minutos como pivô pelo Brooklyn Nets nas últimas temporadas, então poderia contribuir na função em formações baixas. Assim como Jarred Vanderbilt. Mas os dois são baixos quando comparamos com outros pivôs da NBA.

Por isso, o nome de Daniel Theis chegou a ser ventilado no Lakers, pois é um ótimo defensor de garrafão. Mas como o time ficou com medo da falta de altura, foi atrás de Alex Len, de 2,13m. No entanto, não é uma aposta segura para ser o reserva imediato de alguém que não deveria ser titular (Jaxson Hayes).

De qualquer forma, existe uma lacuna ali que o time não consegue resolver. Com Luka Doncic, a defesa de perímetro do Lakers tende a ficar mais fraca, mas não tem o que fazer no momento.

Próxima temporada

Aí, sim, estamos pensando em possibilidades de contratações e trocas. O time da atual campanha não é forte no garrafão, enquanto falta um pivô que possa fazer alguma diferença na defesa. O pedido por um jogador como Mark Williams foi feito por Luka Doncic, mas não é nada diferente do que LeBron James e Anthony Davis faziam antes.

Eles queriam um pivô com capacidade defensiva e que pudesse ser uma ameaça na ponte aérea. Davis foi embora, enquanto o Lakers não tem mais um jogador minimamente similar em seu elenco depois da troca por Doncic.

Na offseason, o Lakers tem condições de deixar o elenco mais pronto para LeBron e Doncic brigarem por um título. Isso não quer dizer, no entanto, que o time não vai tentar em 2024/25. Mas ficou mais difícil.

