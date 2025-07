Derrick White conta como Gregg Popovich o trocou

Derrick White trabalhou com Gregg Popovich por cinco anos. O armador foi treinado pelo lendário técnico entre 2017 e 2022, como jogador do San Antonio Spurs. O período, assim, foi importante para que ele pudesse se desenvolver, antes de ter papel chave no título do Boston Celtics em 2024.

Continua após a publicidade

As memórias de Derrick White como jogador de Popovich, porém, acabaram quando ele deixou o Spurs. Em 2022, ele foi pego de surpresa quando o treinador anunciou que ele havia sido trocado para Boston. Então, o veterano revelou detalhes de como soube do negócio no podcast White Noise.

“Ser trocado na NBA é um loucura. Lembro que a equipe estava em Atlanta e Gregg Popovich entrou na sala e falou: ‘Ei, a gente te trocou”, disse White. “Depois disso, ele não falou mais nada. Eu fiquei tipo: ‘Para onde’. Ele só respondeu: ‘A gente não ia te deixar mal. Então, nós te mandamos para Boston’. Eu fiquei tipo: ‘Ah, tá legal’. Acho que pensei: vou me encaixar bem lá, mas também foi tipo: Agora, o que eu faço?”.

Continua após a publicidade

White foi em troca para o Boston Celtics em 11 de fevereiro de 2022. Na época, o Spurs de Gregg Popovich recebeu Josh Richardson, Romeo Langford e uma escolha de primeira rodada em 2022. Desse modo, ele saiu de um time onde era um jogador estabelecido para outro que não tinha certeza de qual papel teria.

Leia mais!

O armador, assim, teve uma mistura de reações. Enquanto estava animado para a nova etapa da carreira, ele também não sabia como seria a vida em um novo time, uma vez Derrick White só havia jogado no San Antonio Spurs de Gregg Popovich. Desta forma, restou a ele beber antes de viajar para conhecer o Celtics.

Continua após a publicidade

“O Brendan Bowman (fisioterapeura do Spurs) me mandou mensagem: ‘Quer que eu arrume uma garrafa para você’. Eu: ‘Sim’. Então, começamos a jogar dominó e beber. Eu só bebia e bebia. Uma hora e meia depois, arrumei minhas coisas e peguei um voo que eu quase perdi. Aí fui de Atlanta para Boston. No dia seguinte, acordei cedo para conhecer o time”, finalizou Derrick White.

No fim, a troca feita por Popovich fez bem para White. O armador conseguiu evoluiu como arremessador dos três pontos e se consolidou como um grande defensor de perímetro. Desse modo, na temporada 2023/24, ganhou de vez a titularidade e foi um pilar para o Boston Celtics, sendo campeão no fim da campanha.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA