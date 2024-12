Depois de briga, Tyler Herro “concorda” com Amen Thompson

Tyler Herro e Amen Thompson protagonizaram uma briga generalizada na NBA no último domingo (29). E após a partida, o ala-armador do Miami Heat teve declarações para o Houston Rockets de Thompson.

Então, os dois se desentenderam no final do quarto período da vitória do Miami sobre Houston, no domingo. Em uma reposição de bola com menos de um minuto para o fim, os dois se trombaram e trocaram palavras até que Thompson perdeu a paciência, agarrou Herro pela camisa e o derrubou no chão.

A partir daí, o caos começou. O armador do Heat, Terry Rozier, foi para cima de Thompson e também o derrubou. Enquanto jogadores e técnicos tentavam separar a confusão, Thompson e Herro seguiram gritando um com o outro.

Publicidade

Assim, após o jogo, Herro foi questionado sobre o incidente e aproveitou para provocar Thompson e o Rockets.

Leia mais!

“Dois competidores se enfrentando, jogando basquete”, disse Herro aos repórteres sobre como a confusão começou, via FanDuel Sports Network Sun. “Apenas um jogo físico. Por isso, acho que é o que acontece quando alguém está pontuando, dando assistências, fazendo de tudo. Eu também ficaria bravo”.

Publicidade

Então, ele fez os comentários no vestiário de Miami, sorrindo e dando risadas após a vitória. Herro marcou 27 pontos, além de nove assistências e seis rebotes na vitória de domingo. Tanto Tyler Herro quanto Amen Thompson foram expulsos do jogo após o incidente. Além disso, Rozier, o armador dos Rockets, Jalen Green, o técnico do Rockets, Ime Udoka, e o assistente técnico Ben Sullivan também foram expulsos.

Agora, porém, resta saber se a NBA aplicará suspensões relacionadas ao incidente. Thompson e Herro só se enfrentarão de novo em março, quando Heat e Rockets jogam de novo.

Brigas generalizadas

Dessa forma, foi a segunda briga na NBA nos últimos dias. A outra foi entre Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, e Naji Marshall e PJ Washington, do Dallas Mavericks. Tudo começou quando o pivô do Suns fez falta de ataque em Daniel Gafford usando o cotovelo. Na ocasião, Mashall e Nurkic discutiram e trocaram empurrões. Então, o jogador do Suns deu um tapa no rosto do ala de Dallas. Marshall devolveu com um soco, mas quase não o atingiu. Na sequência, Washington derrubou Nurkic.

Publicidade

Na oportunidade, a NBA também puniu os envolvidos no bolso. Jusuf Nurkic e os outros dois não vão receber pelos jogos que ficarem fora. Ou seja, Nurkic vai perder US$375 mil, enquanto Marshall terá US$236.4 mil a menos. Por fim, Washington foi multado em US$89 mil.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA