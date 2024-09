Denver Nuggets inicia treinos cobrando urgência: “Temos uma janela de título na NBA”

O Denver Nuggets conquistou o título da NBA em 2023. Mas, desde então, a impressão geral é que o time se enfraqueceu. A franquia esboçou um plano de reformulação para ser um elenco mais sustentável em longo prazo. Os analistas e fãs da liga, aos poucos, vão esquecendo da equipe entre os favoritos. Mas o técnico Michael Malone revela que esse tipo de pensamento passa longe do seu vestiário.

“Jamal [Murray] sempre lembra os companheiros para não considerar nada como algo garantido nessa liga. Lembra, sobretudo, que temos uma janela de título. É um luxo, pois nem todos os times têm a chance real de vencer. Então, o que vamos fazer com isso? Vamos aproveitar essa vantagem ou olhar para trás com arrependimento?”, questionou o treinador, na reapresentação para a pré-temporada.

Murray tem razões de sobra para estar motivado. Para começar, fechou uma extensão de contrato de mais de US$200 milhões por quatro temporadas. Encarou, além disso, críticas e contestações pelo rendimento abaixo das expectativas nos playoffs e Jogos Olímpicos. Mas o maior motivo está acima disso: ele sabe que faz parte de um grupo especial do ponto de vista técnico e comportamental.

“Os nossos jovens jogadores, com o passar do tempo, vão notar como é difícil vencer nessa liga. E, além disso, o trabalho dos dirigentes montando um time é duro. Não é simples montar um elenco com tanto talento, que se dá bem dentro e fora de quadra como esse. Por isso, é preciso aproveitar esse momento. Afinal, nós temos a oportunidade de fazer grandes feitos”, garantiu o armador.

Janela pessoal

A janela de título do Denver Nuggets na NBA está atrelada a um jogador: Nikola Jokic. Não é exagero dizer que, provavelmente, a franquia vai ser postulante a ser campeã enquanto o craque sérvio estiver no auge da carreira. Mas todos sabem que, em um esporte coletivo, nenhum atleta vence sozinho. O gerente-geral Calvin Booth garante que o time tem plena consciência desse cenário.

“Eu acho que, no melhor cenário possível, Nikola tem uma janela de título de dez anos. Estamos no meio desse caminho, então vejo mais meia década de chances de ganhar apenas por tê-lo. Parece muita coisa, mas cada temporada é valiosa. Atingimos esse objetivo uma vez, o que é ótimo. No entanto, conquistar outro título é uma tarefa extremamente complicada”, ponderou o dirigente.

O ala-pivô Aaron Gordon também tem consciência disso. Cada gota de suor que deixa em quadra se baseia na certeza de que Jokic pode reposicionar essa equipe no topo. “Nikola, provavelmente, vai encerrar a carreira como um dos melhores jogadores de todos os tempos. Por isso, eu me esforço a cada dia. Porque quero maximizar a sua carreira na NBA”, resumiu.

Ouvidos tampados

É natural que, depois de uma eliminação, as críticas apareçam a qualquer trabalho. Em particular, como aconteceu com o Nuggets. O time vencia o sétimo jogo da série contra o Minnesota Timberwolves por 20 pontos de diferença, em casa, e sofreu a virada. Foi uma derrota, a princípio, difícil de absorver. Mas Malone fez o seu melhor trabalho “blindando” o elenco dos comentários externos.

“Depois de uma temporada em que todos dizem que falhamos, o meu trabalho vai além da quadra. Sou eu quem devo me certificar que os meus jogadores não vão ler essas besteiras que escrevem e falam sobre nós. Afinal, somos um bom time de basquete. Nenhuma equipe do Oeste, aliás, chegou perto de fazer o que conseguimos nas seis últimas temporadas”, apontou o experiente treinador.

