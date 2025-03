Deni Avdija fala de troca no Wizards

Em processo de reconstrução, o Washington Wizards foi bastante ativo no mercado nos últimos anos, seja com chegadas ou saídas de jogadores. Uma dessas saídas por troca foi a de Deni Avdija, que foi a nona escolha do Draft de 2020 pelo Wizards. Na offseason, o jogador foi parar no Portland Trail Blazers. Dessa forma, ele revelou certa surpresa com o acordo.

“Era de noite na minha casa, em Israel, e me acordaram. Vi que fui trocado e foi difícil pra mim. Todas minhas amizades com os caras em Washington, a cidade, a torcida, tudo sumiu em um instante. Mas agora as coisas estão bem em Portland”, disse o jogador.

Avdija ainda refletiu sobre a decisão do Wizards em trocá-lo. “Eu posso controlar como eu jogo, como eu treino, como eu me preparo. No entanto, se quiserem me trocar, está acima de mim, certo? Não controlo isso. Eu só faço o possível para vencer jogos”.

Em Portland, o ala tem médias de 15.3 pontos, 6.7 rebotes e 3.6 assistências na temporada. Seu desenvolvimento foi visto como tardio, já que suas primeiras temporadas em Washington foram de poucos pontos e aproveitamento ainda pior. Se terminar com essa pontuação, terá o ano com melhor número da carreira.

O jogador havia assinado, em outubro de 2023, uma extensão de quatro anos e US$ 55 milhões para continuar no Wizards. Contudo, a equipe decidiu aproveitar sua boa temporada em 2023/24 para conseguir peças em troca pelo jogador. O retorno para o time da capital americana foi Malcolm Brogdon, Carlton Carrington, a escolha de primeira rodada de 2029 e as escolhas de segunda rodada de 2028 e 2030 de Portland.

Assim, Carrington é uma das poucas boas notícias em Washington; o armador tem 4.1 assistências por jogo em sua temporada de calouro. Além disso, Brogdon e as escolhas podem ser boas peças para trocas futuras.

Foi assim, então, que se deu a troca que tirou Deni Avdija do Wizards. Desde que chegou ao Blazers, ele tem 63 jogos disputados, sendo 45 como titular. Por fim, com 29 minutos por jogos de quadra, em média, é quase o mesmo tempo que tinha em Washington mesmo sendo do quinteto inicial.

