DeMarcus Cousins discorda de jogadores sobre mais superestimado da NBA

Na terça-feira (22), Tyrese Haliburton foi eleito por jogadores como o mais superestimado da NBA, mas DeMarcus Cousins discorda. Isso porque o pivô duas vezes All-Star vê outro nome mais indicado para o posto. De acordo com o ex-astro do New Orleans Pelicans, Rudy Gobert deveria ser o escolhido.

A pesquisa divulgada toda temporada pelo site The Athletic reuniu 90 jogadores de forma anônima. O astro do Indiana Pacers ficou em primeiro, com 14,4%. No entanto, Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, também foi bem votado, terminando na segunda posição. Trae Young, do Atlanta Hawks, completou o pódio.

Ao avaliar os duelos entre Los Angeles Lakers e Timberwolves pela primeira rodada dos playoffs, DeMarcus Cousins discordou dos jogadores da NBA.

Publicidade

“Discordo que Haliburton seja o mais superestimado. É o cara cuja defesa acabamos de ver. Você não pode ser quatro vezes Jogador Defensivo do Ano e ser usado assim em quadra. É o Rudy e está bem claro. A questão é que, quando ele ganhou os prêmios, a mesma coisa acontecia”, disse o pivô no programa Run It Back.

Leia mais!

Gobert terminou o Jogo 2 contra o Lakers com seis pontos e seis rebotes. Apesar disso, teve o terceiro melhor plus/minus do time. Entretanto, o motivo da crítica de Cousins é pela sua capacidade de defender no um contra um.

Publicidade

Sobre a votação, o detalhe é que, e, 2024, o pivô francês foi o mais votado entre os colegas. Já Haliburton, “vencedor” deste ano, foi apenas o oitavo naquela votação. Young, por sua vez, se manteve na terceira posição. Já Jordan Poole (Washington Wizards), segundo no ano passado, não recebeu um voto sequer desta vez.

Por fim, dezenove nomes receberam votos na eleição do jogador mais superestimado da NBA. Entre eles, algumas surpresas. Superastros como LeBron James (Los Angeles Lakers) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), por exemplo, tiveram 2,2% dos votantes.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA