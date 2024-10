Dejounte Murray fratura mão em primeiro jogo pelo Pelicans

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Dejounte Murray fraturou a mão esquerda em seu jogo de estreia pelo New Orleans Pelicans, na quarta-feira (23). Principal reforço da equipe para a temporada 2024/25 da NBA, o armador não tem previsão para retornar às quadras. Além disso, segundo o jornalista, o armador ficará afastado “por um longo período”.

A lesão teria acontecido quarto período da partida. No lance, Murray estava marcando Josh Giddey, do Chicago Bulls, e sua mão ficou presa na camisa do adversário. Apesar disso, o armador do Pelicans continuou em quadra. No entanto, em uma tentativa de arremesso de três pontos, se chocou com Zach LaVine. Na queda, o jogador caiu sentido dores. Então, ele cobrou os lances livres, mas foi substituído depois e não retornou.

Após 30 minutos em quadra, Murray deixou a partida e não falou com repórteres. Assim, já havia preocupação sobre sua condição física até que, horas depois do término do confronto, Charania informou que exames constataram uma fratura.

“Espero que ele não fique fora por muito tempo”, disse CJ McCollum. “Ele olhou para mim e disse que sua mão não estava boa, mas continuou jogando. Portanto, ele lutou, continuou e jogou muito bem. Dejounte teve uma semana difícil, mas foi ótimo e será ótimo para nós durante toda a temporada”.

Por outro lado, Murray chegou a ser dúvida para o jogo de estreia do Pelicans na temporada. Entretanto, não era nenhum problema físico. Segundo o técnico Willie Green, ele pediu dispensa por uma “emergência familiar”.

Apesar da lesão, Dejounte Murray fez uma ótima estreia pelo Pelicans com grande participação no jogo. Isso porque ele flertou com um triplo-duplo ao anotar 14 pontos, dez assistências e oito rebotes. Como resultado, se tornou o terceiro jogador na história da franquia com dez assistências em uma partida de estreia no time. Então, se juntou a Elfrid Payton (2018) e Baron Davis (2002).

Além disso, o camisa 5 teve apenas um turnover na noite. Em comparação, na temporada passada com o Atlanta Hawks, ele teve apenas dois jogos com dez assistências e um ou menos desperdícios de bola.

Por fim, vale lembrar que o Pelicans já estava sem Zion Williamson. O asto foi desfalque por conta de uma doença. Agora, o próximo jogo de New Orleans será na sexta-feira (25) contra o Portland Trail Blazers.

