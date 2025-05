DeAndre Jordan: “Pensaram que Nuggets seria um ‘animal ferido’ nos playoffs”

DeAndre Jordan recebeu a notícia da demissão do técnico e do GM do Denver Nuggets às vésperas dos playoffs com surpresa. Assim como quase todos os atletas do elenco, aliás. Ele nunca passou por uma experiência parecida e admite que, a princípio, a sua expectativa não era positiva. A tendência era que a equipe desmoronasse. O pivô, no entanto, conta que o impacto real foi o contrário.

“Eu acho que, assim que David [Adelman] assumiu o cargo, as pessoas pensaram que éramos um ‘animal ferido’. Afinal, trocamos de técnico e GM a três jogos dos playoffs começarem. Não posso dizer nada, pois, se acontecesse em outro time, imaginaria a mesma coisa. Mas acho que foi positivo porque ficarmos mais unidos. Ficamos mais fortes depois disso”, contou o veterano, em entrevista ao site The Athletic.

O Nuggets, de fato, deu uma resposta em quadra desde a mudança de treinador. Com Adelman, para começar, o time do Colorado venceu os três jogos finais de temporada regular. Em seguida, eliminou o embalado Los Angeles Clippers em uma série de sete jogos. E já venceu um dos dois primeiros jogos, fora de casa, nas semifinais do Oeste com o poderoso Oklahoma City Thunder.

“Nós acreditamos uns nos outros e em nossa capacidade. Sei que dizer isso é um clichê, mas também é a verdade. Temos ótimos jogadores nesse grupo que já conquistaram o título. Ou seja, sabem que podem contribuir para um time vencedor. Sinto que a gente incorporou o clima de nós contra todos. Esse é um elenco que, acima de tudo, tem confiança em seu potencial”, garantiu o experiente jogador.

Novo trabalho

Mais jogadores admitiram que tiveram o mesmo estranhamento de DeAndre Jordan com as mudanças do Nuggets antes dos playoffs. Mas, na verdade, não foi uma mudança tão drástica. Afinal, Adelman fazia parte da comissão técnica de Michael Malone e tinha uma relação próxima com o elenco. Jamal Murray crê que essa familiaridade pesou para o trabalho embalar rápido.

“David tem a atenção do vestiário e, a princípio, isso é tudo o que você pode pedir. Ele conhece o jogo e, mais do que isso, tem confiança na capacidade do elenco. Conhece cada um dos atletas e o papel deles. Não é fácil fazer um trabalho tão consistente com esse nível de pressão. Por isso, acho que tem sido ótimo até agora” reconheceu o armador.

Murray sabe que, por causa dos resultados rápidos, os jogadores recebem mais crédito pelas vitórias Nuggets do que Adelman. Mas isso é uma injustiça com o jovem técnico. “Eu acho que o trabalho de David tem sido subestimado porque estamos vencendo os jogos com grandes atuações individuais. Mas não se pode diminuir a sua importância, pois tudo é por sua causa também”, creditou.

Seguir em frente

O trabalho avançar com o novo técnico não quer dizer que não se sinta a falta do antigo. Michael Malone tinha um longo trabalho com o elenco e, além disso, foi campeão da liga com vários desses jogadores. Murray deixa claro que os elogios a Adelman não são uma crítica ao ex-ocupante do cargo. Pelo contrário. Apesar dos problemas que marcaram o fim da passagem, só existe respeito entre os atletas e Malone.

“Michael era muito próximo de todos. Nós vencemos um título juntos e, acima de tudo, superamos várias adversidades lado a lado. Então, ele construiu uma cultura com esse elenco. Nós estávamos juntos há muito tempo, mas não podemos parar. Nós estamos tentando reencontrar a direção certa mais uma vez”, confidenciou o titular de Denver.

