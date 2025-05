“Jamal Murray nasceu para os playoffs”, elogia técnico do Nuggets

Jamal Murray foi o grande nome da vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Clippers, na terça-feira (29), no Jogo 5 da série de playoffs. O armador anotou 43 pontos e liderou sua equipe à liderança do confronto. Agora, o time do Colorado vence por 3 a 2. Como resultado, o técnico David Adelman rasgou elogiou ao jogador.

“Jamal Murray nasceu nasceu para os playoffs, para esses grandes momentos”, disse o técnico dos Nuggets. “Dá para perceber pela forma como a bola sai da mão dele em certas noites. Ele teve um ótimo arremesso. Então, quando flui assim, vemos o cara que nos deu vitórias em tantos jogos de playoffs no passado”.

Além dos 43 pontos, Murray teve cinco rebotes, sete assistências e converteu 17 das 26 tentativas de arremessos no duelo. Assim, chegou ao seu sexto jogo de playoffs com 40 pontos ou mais na carreira. Da mesma forma, foi a terceira vez que ele converteu ao menos oito bolas de três em uma partida de pós-temporada. Além disso, é a quinta melhor marca no quesito, atrás apenas de nomes como Klay Thompson, Damian Lillard, Ray Allen e Stephen Curry.

Vale lembrar que o armador chegou aos playoffs após se recuperar de uma lesão. Ele havia perdido seis jogos na reta final da fase regular. No entanto, retomou sua melhor forma no momento mais decisivo do Nuggets na temporada.

“É disso que se trata. Entrar em quadra, jogar duro e todos tentando estar em sintonia com o que estamos tentando fazer. Então, hoje à noite, acho que fizemos um ótimo trabalho. Mesmo quando o Clippers conseguiu boas corridas, nós nos mantivemos unidos e conseguimos nos entender”, avaliou Murray.

Com a grande atuação, o camisa 27 supriu uma noite ofensiva mais discreta de Nikola Jokic. Isso porque o candidato ao MVP da NBA anotou apenas 13 pontos. Entretanto, mesmo assim, fez um triplo-duplo ao pegar dez rebotes e distribuir 12 assistencias.

“Quando ele elogia Nikola, é ótimo. Mas é muito bom ter essas noites em que o show é dele. Precisávamos disso hoje, em um jogo importante”, completou o técnico do Nuggets.

Assim, Denver venceu o Clippers por 131 a 115 e abriu 3 a 2 na série de primeira rodada. O triunfo foi importante para emendar dois triunfos seguidos após perder dois jogos em sequência para o rival. Vale lembrar que nos Jogos 2 e 3, o Nuggets não contou com Russell Westbrook e Michael Porter Jr, que se lesionaram.

Agora, o Nuggets pode fechar a série com uma vitória. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (1), em Los Angeles. O jogo será às 23h (horário de Brasília). Portanto, em caso de triunfo do Clippers, será a primeira série com sete jogos nos playoffs da NBA de 2024/25.

