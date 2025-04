“Todos os jogadores do Nuggets precisam melhorar”, cobra Nikola Jokic

Nikola Jokic está insatisfeito com os jogadores do Denver Nuggets. O time do Colorado perdeu mais um jogo na série para o Los Angeles Clippers. Dessa vez, na Califórnia, o adversário venceu por 117 a 83 e abriu 2 a 1 no duelo pela primeira rodada dos playoffs da NBA. Assim, o sérvio não escondeu sua irritação.

Em entrevista pós-jogo, Jokic foi breve ao comentar sobre a atuação do Nuggets. Segundo o pivô, ele não disse nada aos companheiros, mas cobrou melhora nos próximos jogos.

“Eu não disse nada, mas todos os jogadores precisam melhorar”, cobrou Jokic. “O Clippers foi melhor do que nós hoje em todos os aspectos do jogo. Precisamos estar mais unidos, jogar em equipe, jogar com mais intensidade. Não podemos recuar. Precisamos atacar”.

Nikola Jokic terminou o Jogo 3 com mais um triplo-duplo. Em 37 minutos, o craque sérvio marcou 23 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. Além dele, Christian Braun também teve boa atuação, com 23 pontos. O resto do time, porém, foi limitado a 37 pontos, sendo só seis dos reservas.

O Clippers, assim, conseguiu se sobressair durante quase todo o duelo. No segundo quarto, por exemplo, o time da casa superou Jokic e o Nuggets em 11 pontos. No último período, por fim, anulou os jogadores de Denver e os limitou a 13 pontos.

A dificuldade ofensiva dos jogadores do Nuggets no último quarto frustrou Nikola Jokic. Em um tempo técnico, o três vezes MVP foi visto furioso com seus colegas de time e não escondeu a decepção com todo o elenco. Até o momento, ninguém revelou o motivo da bronca, mas ela parecia ser para o assistente técnico Ryan Saunders.

Jokic was heated on bench during Nuggets 34-point loss 😳😳 pic.twitter.com/XXG3P79bzA — House of Highlights (@HoHighlights) April 25, 2025

Apesar da bronca de Jokic, o Nuggets não conseguiu reagir no último quarto. Assim, o Clippers confirmou a segunda vitória em três jogos na série e abriu vantagem na busca pela classificação. Denver, enquanto isso, corre riscos de ser eliminado já na primeira fase dos playoffs.

Portanto, Jokic e o Nuggets retornam ao Intuit Dome, em Los Angeles, em busca da recuperação. O Jogo 4 da série acontece neste sábado (26), às 19h (horário de Brasília).

