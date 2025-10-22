Deandre Ayton explica estreia ruim pelo Lakers: “Confuso”

Deandre Ayton fez sua estreia oficial pelo Los Angeles Lakers, na derrota para o Golden State Warriors, na terça-feira (21). O pivô, reforço do time para a temporada, terminou com dez pontos, seis rebote e um toco. No entanto, alguns lances ruins chamaram atenção. Sobretudo, em jogadas combinadas com Austin Reaves.

Aliás, Austin Reaves falou sobre a falta de encaixe em jogadas de pick and roll com o pivô. Para ele, suas decisões de passes não foram boas e por isso terminou com cinco turnovers. Por outro lado, Deandre Ayton assumiu a culpa para si sobre atuação apagada em sua estreia pelo Lakers.

“Hoje percebi que devo ser um pivô confuso em jogadas de pick and roll. Então, deve ficar um pouco difícil para eles às vezes. Estou tão acostumado em ter um jogador baixo atrás de mim, que às vezes nem consigo finalizar essa jogada. Acho que preciso ficar mais tempo na área de lance livre e conseguir ficar livre para receber o passe”, Deandre Ayton.

“Tem momentos em que consigo finalizar o lance, mas é pouco. Preciso jogar um pouco mais. Jogar contra outros times excelentes, como fizemos hoje, para realmente ver qual é a cobertura comum dessas equipes. Assim, tentar nos colocar em boa posição contra nossos rivais e entender o que fazem para nos defender”, completou o pivô do Los Angeles Lakers.

O jogador chegou para ser titular no Lakers. Afinal, a equipe sofreu com a falta de pivôs na última campanha. Então, ele deixou o Portland Trail Blazers para defender o time de Los Angeles. Como resultado, ele entende que está com sua melhor oportunidade da carreira. Sabendo disso, revelou que trabalhou na pré-temporada para melhorar um dos seus pontos fracos: a defesa.

Ayton abordou o tema após sua melhor atuação nos amistosos do Lakers. Inclusive, justamente contra o Golden State Warriors. Na ocasião, ele fez 14 pontos, oito rebotes, cinco assistências, além de dois roubos de bola e um toco. Então, falou sobre sua dedicação defensiva nos treinos.

“Estou apenas tentando mudar minha narrativa sobre proteger o aro. Afinal, JJ Redick realmente me pressionou e enfatizou que quer seus pivôs protegendo a cesta. Então, estou tentando ser uma parte importante disso para o time. Assim, o mundo e a NBA sabem que eu sou o pivô do Lakers e uma força na defesa da equipe”, disse o atleta de 27 anos.

Enquanto isso, após a estreia pelo Lakers, ele também reconheceu que teve problemas na defesa. De acordo com Ayton, faltou comunicação em algumas situações defensivas.

“Houve algumas execuções lances em posse na defesa, que ficamos um pouco confusos. Mas, a culpa foi minha algumas vezes em que senti que deveria ter falado mais com o time. Apesar disso, sinto que meus armadores fizeram um bom trabalho se comunicando e confiando em mim enquanto eu estava atrás cobrando as coberturas deles”, completou.

Agora, Deandre Ayton e o Lakers voltam à quadra na sexta-feira (24), contra o Minnesota Timberwolves. A partida será em Los Angeles, na Crypto.com Arena, às 23h (horário de Brasília).

