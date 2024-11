“De’Aaron Fox e DeMar DeRozan fazem a diferença”, celebra técnico do Kings

O Sacramento Kings formou uma dupla ofensiva poderosa com De’Aaron Fox e DeMar DeRozan. Nos primeiros jogos, o entrosamento demorou para acontecer. Porém, nas últimas partidas, o momento mudou e a franquia alcançou, na quarta-feira (6), sua quinta vitória em oito embates. Desse modo, o técnico Mike Brown celebrou a oportunidade de contar com os dois astros.

“É um luxo ter De’Aaron Fox e DeMar DeRozan”, comemorou Brown. “DeMar tem sua eficiência e enfrenta os melhores defensores todas as noites. Ele já esteve nessas situações e conseguiu se sair bem. Então, ele pemite que Fox tenha um defensor aleatório e vice-versa. É um luxo ter essa opção”, acrescentou.

Até o momento, DeRozan é o principal pontuador do Kings na temporada. Em oito partidas, ele tem 25.9 pontos e 52.9% de aproveitamento nos arremessos. Fox, por sua vez, acrescenta 23.8 pontos e 46.% de taxa de acerto às médias da franquia. Desse modo, eles aparecem entre as cinco duplas com mais pontos em 2024/25.

O início, portanto, tem feito valer o investimento em DeRozan. O ex-Chicago Bulls assinou com o Kings por US$ 74 milhões durante três anos. O propósito era justamente adicionar potencial ofensivo ao time de Mike Brown e torná-lo uma das forças na Conferência Oeste. No momento, o time ocupa a sétima colocação.

“DeMar tem sido muito bom para nós, dentro e fora da quadra. Em primeiro lugar, ele é uma pessoa incrível. E ter essa presença, essa maturidade que ele traz todos os dias, é incrível. Sentimos isso como equipe técnica e os jogadores concordam. Tenho certeza de que qualquer pessoa que o vê em público também percebe isso. No fim das contas, o que ele faz é realmente incrível”, completou Brown.

Além de principal pontuador, DeRozan também se tornou um líder no Kings. Enquanto o elenco ainda é jovem e com poucas experiências nos playoffs, o ala é um dos principais veteranos da NBA. Desse modo, deve ser primordial para conduzir a franquia à pós-temporada. Algo que já era esperado por Domantas Sabonis.

“A contratação de DeMar significa muito e vai ser ótima para nós. Afinal, nunca tivemos um veterano com uma carreira de Hall da Fama. Fui até Los Angeles e treinei por duas semanas ao seu lado. Sei que até pode parecer pouco tempo, mas foi o suficiente para aprender muita coisa. Então, sinto que esse cara vai ser a presença experiente que o nosso vestiário tanto precisa”, afirmou o lituano, em entrevista ao site HoopsHype.

