De’Aaron Fox aponta jogadores mais “reclamões” da NBA hoje

Há algum atleta, em qualquer esporte, que não reclama com os árbitros? Deve existir, mas são poucos. De’Aaron Fox sabe disso, pois vive dentro de quadra e tem as suas discussões com a arbitragem como todos os jogadores da NBA. Mas, assim como os torcedores, ele admite alguns colegas que passam da linha. O armador destaca, a princípio, dois astros como os mais “reclamões” da liga hoje.

“Luka Doncic, certamente, está entre aqueles que mais reclamam. Não sei se é quem mais reclama, mas está no páreo. E Draymond Green também disputa o topo. É do tipo que quase te deixa pelado em quadra e olha para os árbitros perguntando o que marcaram. ‘O que foi que eu fiz’, sabe?”, contou o jogador ao podcast “Run It Back”, dando risada.

É verdade que há um outro lado nessa história também. Os árbitros da NBA são alvos de críticas constantes por erros durante os jogos. Ou seja, os atletas não estão certos em questionar os juízes o tempo inteiro? Como um jogador que também se indigna de vez em quando, Fox entende que há momentos em que a reclamação é justa. Então, não consegue criticar Doncic e Green.

“Alguns atletas reclamam, sim, com razão. Mas, às vezes, eles também encaram uma marcação de falta como algo garantido. E ainda há aqueles momentos em que tanto o atacante, quanto o defensor cometeram faltas. Todos veem que existem alguns jogos em que a arbitragem manda mal demais. Então, sei que há vezes em que se reclama com razão”, avaliou o titular do San Antonio Spurs.

Doncic, em particular, é um nome comum quando o assunto são atletas que reclamam demais com a arbitragem. É uma questão que atrai mais críticas entre colegas e nas redes sociais do que qualquer aspecto técnico do seu jogo. Fox não é o único a indicar isso. O ex-armador Gilbert Arenas, por exemplo, vê esse tipo de condutar impactar várias atuações do esloveno.

“O problema é que Luka nem faz reclamações tão agressivas, mas ele sempre está lá ‘enchendo o saco’. Fica incomodando todo mundo e, por fim, acaba prejudicando a si mesmo. Dá para ver que o nervosismo dele com as faltas afetam o seu jogo nos dois lados da quadra. Você está atrapalhando o jogo de todo mundo e, além disso, o seu próprio”, criticou o agora podcaster.

Arenas admite que também tinha esse problema enquanto era jogador. Mas uma lição de Mike Conley fez com que revisse o seu comportamento em quadra. “Mike precisou me ensinar uma coisa que demorou a entrar na minha cabeça, mas levei para o resto da vida. Os árbitros não voltam atrás. Então, a sua reclamação depois da marcação não serve para nada”, explicou.

De’Aaron Fox tem um motivo para colocar Doncic entre os jogadores mais “reclamões” da NBA. Mais do que isso, um episódio que beirou o constrangimento. Enquanto ainda jogava pelo Sacramento Kings, ele viralizou com a reação depois de sofrer uma falta do craque e vê-lo reclamar da marcação. Foi engraçado, mas, acima de tudo, espontâneo.

“Aquilo foi uma reação natural, pois não acreditei. Ele havia feito falta em mim. E, aliás, foi muito claro. Foi muito falta, sabe? Qual é? Por isso, outros vários jogadores perto do lance ficaram dando risada também. Não tinha como contestar porque Luka ‘espancou’ meu braço inteiro. Do que ele estava reclamando, afinal?”, contou o armador, com um sorriso no rosto.

