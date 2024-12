“Damian Lillard voltou a ser o mesmo do Blazers”, avalia analista da NBA

Damian Lillard era uma das grandes estrelas da NBA no Portland Trail Blazers. Entretanto, sem ter a companhia de outros astros, ele não conseguiu alcançar o sonhado título. A chegada ao Milwaukee Bucks, desse modo, traçava objetivos ainda maiores. Ao lado de Giannis Antetokounmpo, afinal, ele formaria uma das grandes duplas da história.

O começo da dupla, porém, não foi bem assim. Na temporada passada, o Bucks foi ofuscado pelo Boston Celtics e sequer passou da primeira rodada dos playoffs. Novamente, na campanha atual, o time começou com um recorde de 2-10, sendo até lanterna da Conferência Leste.

Entretanto, Lillard e Antetokounmpo enfim conseguiram se entrosar. Como resultado, o Bucks deu a volta por cima e subiu para a quinta colocação do Leste. Como resultado, o analista Sam Quinn, da CBS Sports, avaliou que o armador enfim está voltando a apresentar o nível da época de Blazers.

“Damian Lillard voltou a ser o mesmo do Blazers”, afirmou o analista da NBA. “Ele pode não ter desenvolvido a parceria de pick-and-roll imparával com Antetokounmpo. Porém, os dois têm se mostrado mais confortáveis no ataque. Estão indo além de um esquema simples de: ‘sua vez, minha vez'”, acrescentou.

Como comentou Quinn, de início houve uma grande dificuldade. Isso porque, os dois eram as grandes estrelas de seus times antes da troca entre Bucks e Blazers. A partir daí, tiveram o desafio de distribuir o estrelato e os ataques. Como resultado, jogadas individuais se sobressaíam do coletivo.

De uma temporada para outra, Lillard avançou de 24.3 para 25.7 pontos. Além disso, aumentou suas assistências de sete para 7.5 por partida. Antetokounmpo, por sua vez, avançou de 30.4 para 32.7 pontos. Desse modo, é o líder da NBA na estatística e aparece na segunda posição da corrida para o MVP em 2024/25.

A evolução notável da dupla, aliás, já até deu resultado. Afinal, a franquia conquistou a segunda edição da Copa NBA. Assim, um time antes cotado como decepção, voltou a ser um dos principais favoritos ao título. Não à toa, o técnico Doc Rivers garantiu que a franquia é capaz de derrotar qualquer adversário que aparecer pela frente.

“A gente teve problemas no início de temporada, mas nunca houve dúvidas em nosso vestiário. Ninguém aqui questionou o time que poderíamos ser e, por isso, seguimos fortes. Esse título é um produto da nossa união nos piores momentos que passamos, mas o nosso trabalho não terminou. A certeza que fica é que nós podemos vencer qualquer rival”, garantiu o veterano comandante.

