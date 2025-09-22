Damian Lillard relembra dupla com LaMarcus Aldridge no Blazers

De volta ao Portland Trail Blazers, o astro Damian Lillard relembrou a parceria com LaMarcus Aldridge em seus primeiros anos na equipe. O armador chegou ao time em 2012, quando o ala-pivô iria para a sua sétima temporada em Portland. No entanto, eles atuaram juntos em apenas três campanhas. Lillard, então, falou sobre o potencial do Blazers liderado pela dupla.

“Sinto que, se tivéssemos ficado juntos, teríamos vencido tudo em um ou dois anos. Nós fomos um dos melhores times da NBA no meu segundo ano. A questão era a inexperiência. No terceiro ano não ganharíamos porque tivemos lesões. Mas aquele quarto ano poderia ter sido especial”, afirmou o maior cestinha da história do Blazers.

Com Damian Lillard e LaMarcus Aldridge, o time de Portland chegou duas vezes à pós-temporada. Em 2013/14, o Blazers foi o quinto do Oeste, com 54 vitórias e 28 derrotas. Nos playoffs, a equipe superou o Houston Rockets na primeira rodada. Mas na semifinal de conferência caiu para o San Antonio Spurs, que seria o campeão daquela temporada.

Já na campanha seguinte, o Blazers foi o quarto do Oeste. No entanto, foi eliminado na primeira rodada para o Memphis Grizzlies. Aquela série marcou a despedida de Aldridge de Portland. Afinal, o ala-pivô deixou a equipe na offseason de 2015, após nove temporadas. Agente livre irrestrito, o camisa 12 assinou um contrato de quatro anos com o Spurs.

Além disso, Damian Lillard falou sobre os rumores de uma relação ruim com LaMarcus Aldridge. Na época da saída do ala-pivô, o jornalista Adrian Wojnarowski revelou que o camisa 12 não gostava da atenção dada ao armador em Portland.

“As coisas não acabaram bem. Muitos rumores, muitas pessoas falando besteira sobre nós. Eu me lembro que demorei quatro anos para conseguir falar com ele depois que ele foi para San Antonio. Ficou aquela coisa de que eu queria protagonismo e coisas assim, ser o dono do time e da cidade. Mas na verdade, eu só queria complementá-lo da melhor forma”, concluiu.

Aldridge encerrou a carreira em 2023, sem a conquista do título da NBA. Lillard, por sua vez, não conseguiu levar o Blazers sequer às finais da liga. O melhor resultado foi a decisão do Oeste em 2019, quando Portland foi “varrido” pelo Golden State Warriors.

Maior cestinha da história do Blazers, Lillard retornou à equipe nesta offseason, após rescindir o contrato com o Milwaukee Bucks. Alvo de Celtics, Miami Heat e Minnesota Timberwolves, o armador de 35 anos decidiu voltar “para casa”. Desse modo, o veterano fechou um acordo de três temporadas com o time de Portland por US$42 milhões. Esse, aliás, deverá ser o último contrato de sua carreira.

Em 13 anos na NBA, Lillard fez 900 jogos e possui médias de 25,1 pontos, 6,7 assistências e 4,3 rebotes, além de 37,1% nos arremessos de três. Pelo Blazers, ele detém os recordes da franquia em pontos (19.376) e cestas do perímetro (2.387).

