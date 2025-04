Damian Lillard reforça o Bucks no jogo 2 contra o Pacers

Damian Lillard jogará no Jogo 2 da série entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. A informação foi confirmada pelo repórter Chris Haynes, do Bleacher Report. O astro estava afastado das quadras desde 18 de março devido a uma trombose venosa profunda.

O retorno de Lillard é um reforço para o Bucks nos playoffs. Fora de casa, o time de Wisconsin perdeu o Jogo 1 para o Pacers por 117 a 98. No duelo, o quinteto titular dependeu totalmente de Giannis Antetokounmpo, que marcou 36 pontos, enquanto os demais titulares somaram 14 pontos.

O retorno às quadras foi confirmado por Damian Lillard nesta terça-feira (22). Após um treino, ele revolou que estava recuperado. Porém, ficaria de olho em como sua panturrilha direita reagiria para definir quando tempo ficará no jogo.

Lillard desfalcou o Bucks por mais de um mês após ter constatada uma trombose venosa profunda. Desse modo, seu último jogo aconteceu em 18 de março. Desde então, ele acelerou a recuperação para que pudesse voltar à tempo dos playoffs.

Na época da lesão, o GM do Bucks não indicou quanto tempo Lillard ficaria fora. De acordo com Jon Horst, afinal, a única intenção era que ele pudesse passar por um processo correto para evitar algo mais grave.

“A saúde de Damian é a nossa prioridade número 1”, disse o GM do Bucks. “Nós o apoiaremos enquanto ele passa por esse processo semanal com critérios rigorosos para garantir que seja seguro ele voltar a jogar. Os médicos indicaram que a chance dessa situação se repetir é muito baixa. Então, somos gratos pelo rápido diagnóstico”.

Apesar da preocupação, os médicos do Bucks consideraram a recuperação de Lillard inédita, seugndo Shams Charania, da ESPN. Isso porque, foi mais rápido do que casos do tipo. Isso teria acontecido graças ao tratamento precoce, detecção rápida e trabalho de especialistas. Vale lembrar que ele começou a usar anticoagulantes antes do diagnóstico oficial.

De olho na série contra o Pacers, Damian Lillard teve seu primeiro treino completo pelo Bucks na quinta-feira passada. De acordo com a ESPN, ele foi liberado do uso de anticoagulantes.

Por fim, nove vezes All-Star da NBA, Lillard teve médias de 24.9 pontos e 7.1 assistências em 2024/25. De volta para os playoffs, ele busca evitar a queda precoce do Bucks para o Pacers. O time de Indiana, aliás, foi quem eliminou Milwaukee no ano passado. Na época, o camisa 0 teve médias de 31.3 pontos, cinco assistências e 3.3 rebotes.

