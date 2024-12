Dallas Mavericks seria favorito em troca por jogador do Pelicans

Embora tenha começado bem a temporada da NBA, é especulado que o Dallas Mavericks ainda esteja atrás e Herb Jones, jogador do New Orleans Pelicans. De acordo com cotações de casas de apostas, a equipe é favorita para levar o jogador, caso ele seja trocado.

É verdade que o Mavs é um dos melhores times da Conferência Oeste com 16 vitórias e nove derrotas. Mas adicionar Herb Jones à rotação pode ser o que Dallas precisa. Afinal, o jogador é um melhores defensores da liga e ficou em quinto na votação para Defensor do Ano na última temporada.

Lesionado por boa parte deste início de campanha, Jones voltou para os últimos três jogos do Pelicans. Assim, o camisa 2 tem 10.7 pontos e 3.4 rebotes por jogo. Com a lesão, no entanto, ainda não conseguiu voltar ao mesmo ritmo, em especial nos chutes de três. Em 2023/24, teve 41.8% de aproveitamento nas bolas triplas. Em 24/25, por outro lado, tem apenas 29.2%.

Ainda assim, tem se mostrado um bom defensor, encarregado de marcar o melhor adversário. Por isso, o interesse do Mavs. Contudo, vale notar que a franquia tem poucos ativos e um elenco que funciona bem. Então, fazer uma grande mudança nessa posição é algo novo para Dallas. Isso porque todas as grandes trocas realizadas nos últimos anos vieram quando o time estava mal. Dessa vez, então, seria uma forma de preencher lacunas e sonhar ainda mais alto.

Herb Jones resolveria o principal problema do quinteto titular da franquia: a defesa. Isso porque ele é capaz de marcar quase todas as principais opções ofensivas da NBA. Portanto, uma qualidade que o Mavs busca com jogadores tão ofensivos como Kyrie Irving e Luka Doncic.

O técnico Jason Kidd tem alternado entre priorizar arremessos e defesa em suas escalações. No entanto, PJ Washington, Naji Marshall e Quentin Grimes têm mostrado que o time ganhou mais versatilidade Entretanto, adicionar Jones seria uma solução simples para o time, já que ele atende todos os critérios para um ala titular.

Do lado do Pelicans, trocar o jogador para o Dallas Mavericks não seria ideal. Mas vale notar que parece que esse plantel da equipe está com os dias contados. Brandon Ingram tem contrato expirando ao fim da temporada e já indicou querer sair, enquanto Zion Williamson segue lesionado.

Os outros times cotados para adquirir Jones são Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

