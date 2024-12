Da G League ao líder do Oeste: Isaiah Hartenstein revela “mudança de chave” na NBA

Aos 26 anos, Isaiah Hartenstein já rodou por várias equipes da NBA até chegar ao topo da Conferência Oeste com o Oklahoma City Thunder. De fato, o início de sua carreira na NBA foi difícil, o Houston Rockets, ainda na era James Harden, optou por deixar o então jovem pivô na G League por dois anos.

No entanto, o tempo na liga de desenvolvimento mostrou que o jogador tinha potencial, já que o atleta acabou levando sua equipe até o título da competição. Além disso, Hartenstein também foi eleito o MVP das Finais.

Por outro lado, mesmo com o prêmio, o pivô acabou sendo dispensado pelo Rockets. Em seguida, fechou com o Nuggets para ser reserva de Nikola Jokic. Assim, Isaiah Hartenstein refletiu sobre seus primeiros anos de carreira na NBA antes de chegar o time que lidera o Oeste.

“No momento em que assinei o contrato, foi especial,” disse Hartenstein recentemente ao portal Andscape. “Só de lutar para me firmar na NBA. Saindo da G League com o [Houston] Rockets e sendo enviado de volta, tive que provar meu valor. Nunca foi fácil. Eu não senti que podia relaxar. O trabalho duro finalmente valeu a pena, mesmo que tenha demorado um pouco mais do que eu achava que levaria. Eu estava animado, mas também motivado ao mesmo tempo, porque provei meu valor”.

O pivô também explicou que sua passagem pelo Rockets teve bons momentos, mas foi com o Clippers que se sentiu pela primeira vez na rotação de uma equipe da NBA. Apesar disso, o auge veio mesmo quando assinou com o New York Knicks por dois anos pelo valor de US$ 16 milhões.

“Foi ótimo jogar no Mecca [Madison Square Garden], jogar em grandes jogos, especialmente os playoffs”, disse Hartenstein. “Eu e Jalen [Brunson] entramos lá e meio que mudamos tudo. Isso foi ótimo. Jogar no Garden sempre foi especial. Estar lá foi uma experiência especial”.

Sobretudo, a saída de Isaiah Hartenstein de New York foi difícil. O pivô tinha uma proposta da equipe no valor de US$ 72.5 milhões por quatro anos. Porém, o pivô optou por assinar um contrato mais vantajoso com o Oklahoma City Thunder, que ofereceu US$ 87 milhões em apenas três anos.

“Foi difícil sair. Não foi fácil. Eu amava estar lá e amava meus colegas de equipe”, disse Hartenstein sobre o Knicks. “Se eu não pudesse ir para um lugar como OKC, acho que não teria saído. Mas você também tem que pensar que isso é um negócio no final do dia. Não era como se eu tivesse contratos de US$ 100 milhões antes disso”.

Por fim, Hartenstein acredita que sua história de superação na liga pode ajudar alguns novatos que estão brigando por um lugar ao sol na NBA e deu alguns conselhos aos jovens jogadores.

“Todos nós entramos na NBA querendo jogar, você tem que ser forte e não negativo”, explicou o pivô. “Muitos caras no começo não jogam e não são bons caras de vestiário. Eles não apoiam seus colegas de equipe quando você não tem sua chance. Você tem que ficar por aqui até ter sua chance. Faça as pequenas coisas. Seja um bom com a equipe. E esteja pronto quando sua hora chegar.”

