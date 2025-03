Curry, Jordan: Neymar revela histórias com jogadores da NBA

Neymar tem várias amizades dentro da NBA e revelou algumas histórias interessantes com jogadores como Stephen Curry e até Michael Jordan. O brasileiro é um grande fã da liga e já esteve presente em jogos e séries decisivas pelo título em alguns anos, como por exemplo, na final entre Miami Heat e Denver Nuggets em 2022/23. Em entrevista, o astro revelou bastidores desses encontros.

O atacante do Santos foi o convidado do podcast Podpah, nessa quinta-feira (27). Ao ser perguntado se já ficou nervoso ao conhecer alguém, o brasileiro citou três pessoas: Renato Aragão (o ator Didi) e duas lendas da NBA: Michael Jordan e Stephen Curry.

“Teve o Didi. O segundo foi o Michael Jordan. Eu estava em um hotel em Las Vegas e por coincidência ele também. Um dos meus assessores me chamou e disse que ele queria me conhecer. Eu não entendi muito bem, como assim o Jordan queria me conhecer? Bom, ele já estava me esperando e tudo mais. Fui lá, ele estava sentado, conversei com ele e nos conhecemos. Estava tremendo, com a mão suando”, revelou o jogador de futebol.

Nessa época os dois até já tinham tido contato, mas apenas para uma parceria de publicidade, já que Neymar sempre foi patrocinado pela Nike e Jordan tem sua marca dentro da empresa. Mas foi a primeira vez que ambos se viram pessoalmente.

Depois de revelar o nome de Jordan, o brasileiro citou a terceira pessoa que lhe deixou nervoso ao conhecer: o astro do Golden State Warriors, Stephen Curry.

“O terceiro foi o Curry. Eu gosto muito de basquete. Eu já era famoso nessa época, e por ser um jogador da mesma época que a minha, não achei que ficaria nervoso. Mas nosso primeiro encontro foi meio que de surpresa. Então, toda a situação me deixou tremendo, ele é um grande jogador”, concluiu Neymar.

Além dos dois, Neymar também citou outros nomes da NBA com quem já interagiu, como LeBron James e outros, mas especificou apenas as histórias envolvendo o tetracampeão com o Warriors e o hexacampeão com o Chicago Bulls. Então, para ele, foram os encontros mais marcantes.

O brasileiro foi ao podcast com Chris Guedes que o acompanha pelo mundo e é um dos grandes amigos do atleta. Dessa forma, Guedes também revelou uma história de quando ele e Neymar foram assistir a um jogo do Phoenix Suns, com o primeiro contato entre o jogador e os astros Kevin Durant e Devin Booker.

“O Ney estava cumprimentando algumas pessoas e eles estavam aquecendo. Kevin Durant o viu e ficou perplexo. Então, chegou até nós, disse que amava o Neymar e ambos se abraçaram. O mesmo aconteceu com o Devin Booker. No fim, nós pedimos para tirar fotos com eles, e eles até brincaram dizendo que os dois é que queriam tirar fotos com o Neymar e tudo mais. Tem algumas histórias bem legais assim”, revelou o amigo do brasileiro.

Por fim, entre histórias inusitadas com Curry, Jordan e outros jogadores da NBA, ambos também revelaram que estavam presentes em um dos jogos da histórica final entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, em 2016.

