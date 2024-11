Criticado, Zach Edey faz números não vistos desde Hakeem Olajuwon

O pivô Zach Edey conseguiu números não vistos desde Hakeem Olajuwon. Na derrota do Memphis Grizzlies para o Brooklyn Nets, na terça-feira (4), ele conseguiu 25 pontos, 12 rebotes e quatro tocos. Desse modo, se tornou o primeiro calouro com 90% de aproveitamento nos arremessos, algo não alcançado desde o ídolo do Houston Rockets.

A boa atuação de Edey, porém, não foi suficiente para ajudar o Grizzlies. Sem Desmond Bane e Marcus Smart, a equipe sofreu com a rotação de armadores do Nets e saiu derrotada por dois pontos. No fim, o técnico Taylor Jenkins lamentou o resultado.

“O Nets tem muitos caras jogando bem no momento. Acho que é um time com uma mentalidade livre em quadra, com sua atividade defensiva e a maneira como trocam passes. Nós não acertamos os arremessos como era necessário. Parte disso foi devido à defesa disruptiva deles. Outra parte foram os arremessos que erramos”, comentou.

A derrota, portanto, escondeu a boa atuação do jovem pivô. Edey, aliás, vem tendo dificuldades em seu início de carreira. Em oito partidas, ele tem médias de 11.1 pontos e 6.5 rebotes. Números baixos para um jogador que chegou com expectativas de ser o Novato do Ano em 2024/25.

A marca de Zach Edey similar a de Hakeem Olajuwon, inclusive, não foi a única que o pivô alcançou na temporada. Na sua estreia, ele conseguiu um feito negativo. O jogador foi expulso depois de apenas 14 minutos contra o Utah Jazz, com seis faltas cometidas. Desde que a liga completou sua fusão com a antiga ABA, em 1976, nenhum atleta havia sido expulso em sua estreia na liga atuando por menos de 15 minutos em quadra.

Além disso, ele também se tornou o primeiro calouro selecionado na loteria do Draft a ser expulso em seu primeiro jogo na liga desde 2007. Desse modo, foi uma noite marcada por sua estreia pelo Memphis Grizzlies, mas também pela marca negativa.

Por fim, ele anotou cinco pontos e pegou cinco rebotes nos 14 minutos em que ficou na quadra. O jogador acertou dois de quatro arremessos, mas converteu apenas um de cinco lances livres. Por outro lado, foi responsável por quatro rebotes ofensivos, mesmo com o tempo de quadra bem limitado pelas faltas.

