Crise? Audiência da NBA dispara em jogos de Natal nos EUA

A queda de audiência da NBA foi um tema forte do começo da temporada 2024/25, mas os jogos de Natal podem ajudar a mudar o foco. A rodada especial de cinco partidas na última quarta-feira (25) registrou um grande aumento em relação ao ano passado por exemplo, e teve números fantásticos em relação a partidas dos últimos anos. Uma grande notícia para a liga, que lidou com números menores em outros eventos importantes.

As informações foram divulgadas pela própria NBA nessa quinta-feira (26). A liga confirmou que foi a rodada de Natal mais assistida em cinco anos, com uma média de US$5.25 milhões de telespectadores na ESPN ao longo das partidas. De acordo com o portal Nielsen Fast Nationals, o aumento de audiência em relação aos jogos de Natal de 2023/24, foi de 84% na NBA.

O destaque principal ficou por conta do grande duelo entre LeBron James e Stephen Curry, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors que foi decidida nos segundos finais por Austin Reaves. Foram 7.76 milhões de telespectadores em média, com um pico de 8.32 milhões.

Para se ter uma noção, esse é a maior marca da liga nos EUA em cinco anos, para qualquer jogo da temporada regular ou do Natal. Aliás, um aumento de 499% em relação ao jogo do mesmo horário do ano passado.

Mas não ficou só por isso. Desde que a rodada começou com o duelo entre New York Knicks e San Antonio Spurs, os números já estavam altos. Uma média de 4.91 milhões de pessoas acompanharam o duelo entre Mikal Bridges e Victor Wembanyama, que foram os dois primeiros jogadores a marcar mais de 40 pontos em um mesmo jogo natalino, desde 1961.

Entre os jogos de abertura do Natal, foi o duelo mais assistido em 13 anos, com um aumento de 99% na audiência em relação ao jogo que abriu a rodada em 2023/24.

Além disso, o último duelo do dia com Denver Nuggets e Phoenix Suns, também ganhou destaque. Um aumento de 161% em relação ao jogo final da rodada natalina no ano passado. Por fim, a marca de último jogo mais assistido em todos os tempos do dia 25 de dezembro. Kevin Durant liderou a vitória da franquia do Arizona sobre o time do MVP Nikola Jokic. A média foi de 3.84 milhões de telespectadores.

A vitória do Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Dallas Mavericks de Luka Doncic teve 4.38 milhões de pessoas em média. Um aumento de 6% em relação ao jogo do mesmo horário no ano passado.

Por fim, o grande triunfo do Philadelphia 76ers de Tyrese Maxey e Joel Embiid sobre o atual campeão da NBA, Boston Celtics de Jayson Tatum e Jaylen Brown, foi visto em média por 5.16 milhões. Um aumento de 3% em relação ao horário de 2023/24.

Aliás, além do Natal, o levantamento indica que a NBA tem tido um aumento de audiência de 7% a cada semana de Dezembro nos EUA. Ou seja, o viés é de alta nesse momento para a audiência da liga.

As redes sociais também tem marcas importantes, afinal, mais de 500 milhões de interações foram feitas com o perfil oficial da liga em meio a rodada de ontem. Foi o maior número da história em dias de Natal.

