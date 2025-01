Court of Gold: produção da Netflix sobre Olimpíadas ganha trailer; assista

A Netflix está prestes a lançar uma série sobre as Olimpíadas 2024. Court of Gold ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (23), e já chamou a atenção de fãs de basquete do mundo todo. A produção tem a estreia marcada para 18 de fevereiro e mostrará os bastidores da conquista dos Estados Unido, além das campanhas de França, Sérvia e Canadá.

O trailer de Court of Gold dá alguns detalhes do projeto. De início, surgem falas de Kevin Durant, maior medalhista de ouro no basquete olímpico, além de grandes momentos de Stephen Curry.

“Se perdermos este jogo [contra a França], vai ter muita conversa. Vocês tem algum nome para o grupo de mensagens? Os Vingadores”, aparece Durant, no início.

Confira o trailer oficial:

Relive the historic 2024 Paris Olympics Men's Basketball tournament through the eyes of the greats. COURT OF GOLD — following Team USA, France, Serbia, and Canada — comes to Netflix February 18. pic.twitter.com/VkdplrmyDv — Netflix (@netflix) January 23, 2025

Como Durant indica, a série aborda, em especial, a seleção dos EUA. Liderada pelo astro do Phoenix Suns, LeBron James e Stephen Curry, a equipe, batizada de The Avengers, viveu um dos seus maiores desafios na história do basquete olímpico. Afinal, viu nomes como Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic fortalecerem adversários diretos como França, Canadá e Sérvia.

A grande decisão, diante da mandante França, por exemplo, terminou em um emocionante 98 a 87. No duelo, aliás, Stephen Curry teve grande atuação no momento decisivo do confronto e LeBron James foi eleito o MVP do torneio.

Além da conquista dos EUA, a série dá espaço também para a França. Dona da casa, a seleção conseguiu chegar à final, impulsionada pelo talento do fenômeno Wembanyama e um elenco com veteranos do esporte europeu.

A Sérvia, enquanto isso, aparece pós-conquista do bronze, liderada por Nikola Jokic. A seleção, inclusive, por pouco não esteve na decisão, após grande disputa com os EUA na semifinal.

No entanto, há um destaque negativo: a campanha do Canadá. Com um dos melhores elencos do torneio, graças a Gilgeous-Alexander, Jamal Murray e RJ Barrett, a seleção caiu nas quartas de final para a França.

Por fim, a produção, dirigida por Jake Rogal, conta com seis episódios e ainda traz entrevistas de lendas, como Dwyane Wade, Tony Parker e Steve Nash.

