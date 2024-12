Copa NBA – o que ainda está em jogo na classificação

A Copa NBA 2024 está na reta final da fase de classificação e, hoje, você fica sabendo o que ainda está em jogo. Nesta terça-feira, 11 partidas movimentam a rodada, enquanto apenas três times já estão nas semifinais. Por enquanto, Atlanta Hawks, Golden State Warriors e Houston Rockets estão com vagas confirmadas. Então, hoje, vamos ficar sabendo todos os confrontos.

Entenda os critérios e como funciona a Copa NBA

Seis grupos de cinco times, todos jogam contra todos dentro de cada grupo em turno único

O vencedor de cada grupo vai às semifinais de conferência

O melhor segundo colocado de cada conferência entra como quarto time

Primeiro critério de desempate é o confronto direto. Depois, o saldo de pontos. O terceiro é pontos totais

Mas caso ainda assim estiver empatado, quem passa é o time com melhor aproveitamento na temporada regular de 2023/24

Vamos passar, grupo a grupo, o que acontece em cada jogo na classificação da Copa NBA. Primeiro, o A do Leste.

A (Leste)

Time V D % DIF Magic 3 0 100 +60 Knicks 3 0 100 +15 76ers 1 2 33.3 -9 Nets 1 3 33.3 -39 Hornets 0 3 0 -27

Aqui, está claro. Orlando Magic, com saldo positivo de 60 pontos, enfrenta o New York Knicks. Então, é básico. Quem vencer está na próxima fase. Enquanto isso, Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets jogam hoje à noite, mas apenas pela temporada regular. Isso porque já não possuem mais chances. Por fim, o Brooklyn Nets, já eliminado, folga na rodada.

O que ver: Orlando Magic x New York Knicks (Prime Video / League Pass) às 21h30 (horário de Brasília)

Para o Magic passar: vitória por qualquer placar ou derrota que deixe o saldo maior que de Milwaukee Bucks/Detroit Pistons e Boston Celtics

Para o Knicks passar: vitória por qualquer placar ou derrota que deixe o saldo maior que de Milwaukee Bucks/Detroit Pistons e Boston Celtics

B (Leste)

Time V D % DIF Bucks 3 0 100 +29 Pistons 3 0 100 +28 Heat 2 2 50 +20 Raptors 0 3 0 -28 Pacers 0 3 0 -49

Assim como no Grupo A, a classificação aqui na Copa NBA depende de um jogo. Milwaukee Bucks e Detroit Pistons estão invictos, enquanto se enfrentam nesta terça-feira. Miami Heat está fora e não joga hoje. Toronto Raptors e Indiana Pacers, eliminados, atuam apenas pela temporada regular.

O que ver: Milwaukee Bucks x Detroit Pistons (League Pass) às 21h (horário de Brasília)

Para o Bucks passar: vitória por qualquer placar ou derrota que deixe o saldo maior que Boston Celtics e Orlando Magic/New York Knicks

Para o Knicks passar: vitória por qualquer placar ou derrota que deixe o saldo maior que Boston Celtics e Orlando Magic/New York Knicks

C (Leste)

Time V D % DIF Hawks 3 1 66.7 +15 Celtics 3 1 66.7 +23 Bulls 2 2 50 +6 Cavaliers 1 2 33.3 -1 Wizards 0 3 0 -43

Classificado: Atlanta Hawks

O Grupo C já tem o Atlanta Hawks na próxima fase. Apesar de ter um saldo menor, o Hawks venceu o Boston Celtics. Ou seja, o primeiro critério no desempate é sempre o confronto direto. Cleveland Cavaliers e Washington Wizards jogam hoje à noite, mas apenas cumprindo tabela na classificação do grupo na Copa NBA e o jogo vale para a temporada regular.

Por outro lado, o Celtics ainda possui chances de classificação na Copa, mas depende de combinação de resultados. Basicamente, tem que torcer para os dois vencedores dos grupos A e B abrirem muita margem no placar. De preferência, que o Orlando Magic supere o New York Knicks, pois seu saldo é muito grande para cair para um segundo lugar.

No momento, o saldo do Knicks é de +15. Caso o Magic vença, o Celtics já supera o time de Nova York. Então, teria de torcer para que o Milwaukee Bucks supere o Detroit Pistons por seis pontos ou o contrário (Pistons batendo o Bucks) por sete.

A (Oeste)

Time V D % DIF Rockets 3 0 100 +49 Blazers 2 1 66.6 -5 Timberwolves 2 2 50 -13 Clippers 1 2 33.3 -6 Kings 0 3 0 -25

Classificado: Houston Rockets

No Grupo A do Oeste, o Houston Rockets já passou. Apesar de ainda ter um jogo a fazer na primeira fase da Copa NBA, a equipe obteve a classificação por ter vencido o Portland Trail Blazers, o único que pode empatar. Então, como o primeiro critério é o confronto direto, Houston já passou.

Nesta terça-feira, o Blazers enfrenta o Los Angeles Clippers. Então, como os dois estão com saldo negativo, dificulta bastante. Mas não é impossível. Com uma vitória, Portland iguala aos do Grupo B. Precisa vencer pelo máximo possível de pontos e torcer por combinação de resultados nos outros dois grupos.

O Clippers, por outro lado, tem missão quase impossível. Precisa vencer bem e torcer pela combinação.

O que ver: Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers (League Pass) 0h30 (horário de Brasília)

Para o Blazers passar

Vencer por larga vantagem e torcer para que o Memphis Grizzlies supere o Dallas Mavericks no Grupo C, San Antonio Spurs vença o Phoenix Suns por muita diferença (ou vice-versa). Por fim, que o Utah Jazz supere o Oklahoma City Thunder ou que seu saldo seja maior que o do Thunder.

Para o Clippers passar

Vencer por larga diferença, torcer para que o Grizzlies vença o Mavericks, que o Golden State Warriors bata o Denver Nuggets no C. Então, precisa torcer para ter um saldo melhor que o perdedor do jogo entre Phoenix Suns e San Antonio Spurs e que o saldo do Thunder seja menor em uma derrota para o Jazz.

B (Oeste)

Time V D % DIF Spurs 2 1 66.6 +14 Thunder 2 1 66.6 +18 Suns 2 1 66.6 +19 Lakers 2 2 50 -24 Jazz 0 3 0 -27

No Grupo B do Oeste, está tudo muito difícil. O Spurs tem saldo menor que o Thunder, mas venceu no confronto direto. Hoje, enfrenta o Suns. Então, se San Antonio vencer, o time vai às semifinais. Se perder depende do jogo entre Jazz e Thunder.

O que ver: Utah Jazz vs Oklahoma City Thunder (League Pass) às 22h (horário de Brasília)

O que ver: San Antonio Spurs x Phoenix Suns (League Pass) às 23h (horário de Brasilia)

Para o Spurs passar

Uma vitória sobre o Suns garante o primeiro lugar do grupo. No entanto, se perder precisa que Thunder, Blazers, Mavericks e Nuggets percam.

Para o Suns passar

Precisa vencer o Spurs, tocer para o Jazz bater o Thunder, por derrota do Mavericks para o Grizzlies, enquanto precisa ter saldo melhor que o Blazers (caso vença o Clippers).

Para o Thunder passar

Vencer o Jazz, torcer para o Suns vencer o Spurs, torcer para o Grizzlies contra o Mavericks e ter saldo melhor que o Blazers (caso vença o Clippers).

C (Oeste)

Time V D % DIF Warriors 3 0 100 +12 Mavericks 2 1 66.7 +41 Nuggets 1 2 33.3 +2 Grizzlies 1 2 33.3 -6 Pelicans 1 3 25 -49

Classificado: Golden State Warriors

Por fim, a classificação do Grupo C da Copa NBA está encaminhada. Ou quase isso. Enquanto o Warriors já está nas semifinais, o Dallas Mavericks está muito próximo. Basicamente, precisa vencer o Memphis Grizzlies em casa. Mas como seu saldo é muito grande (41 pontos), precisa torcer apenas para que o Blazers não vença o Clippers por larga vantagem e o segundo do Grupo B tenha um saldo menor.

O que ver: Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks (League Pass) às 22h30 (horário de Brasília)

O que ver: Golden State Warriors x Denver Nuggets (Prime Video), 0h (horário de Brasilia)

Para o Mavericks passar

Vencer o Grizzlies e torcer para seu saldo ficar maior que os concorrentes dos Grupos A e B. Se perder vai depender de combinação de resultados. Neste caso, derrotas de Thunder, Blazers e vitória do Nuggets (ganha de Denver no confronto direto).

Para o Nuggets passar

Precisa vencer o Warriors, torcer por derrotas de Mavericks, Thunder e Blazers, além de ter um saldo melhor que seus oponentes.

Para o Grizzlies passar

Uma enorme combinação de resultados, assim como o Clippers. Vencer por margem gigantesca, torcer por vitória do Warriors, do Clippers (mas com saldo menor que o de Memphis), vitória do Spurs e Jazz, enquanto precisa ter saldo melhor que Suns e Thunder.

