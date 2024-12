Copa NBA: Giannis Antetokounmpo decide, Bucks vence Hawks e vai à final

O Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, é o primeiro time na final da Copa da NBA após vencer o Atlanta Hawks por 110 a 102. Em ótimo jogo, a equipe confirmou a vitória no duelo contra Trae Young e avançou à decisão. Agora, a franquia espera o outro finalista, que sairá do duelo entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, em jogo que fecha o sábado (14).

Um grande triunfo da equipe da casa que confirma seu ótimo momento na temporada. Afinal, após um começo difícil com duas vitórias em dez jogos, o time emendou uma sequência de 12 vitórias nas últimas 15 partidas. Hoje, aliás, em um confronto direto contra o time que está logo atrás de Milwaukee na tabela. O Bucks venceu 14 partidas em 25 jogos na campanha e ocupa a sexta posição. Vale lembrar que final da próxima terça-feira (17) não conta para a fase regular da NBA.

Por outro lado, o Hawks não conseguiu manter seu aproveitamento contra times tidos como favoritos. Em campanha onde eliminou Boston Celtics, New York Knicks e Cleveland Cavaliers, o time caiu para o Milwaukee Bucks. Ainda assim, o momento geral é positivo com sete vitórias em dez jogos. Mas agora sem chances de título do torneio em 2024/25. Com 14 vitórias em 27 partidas, Atlanta ocupa a sétima posição do Leste.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Hawks de Trae Young.

Equilíbrio no primeiro tempo

Milwaukee venceu nos primeiros 24 minutos. Mas o jogo sempre se manteve muito próximo, com a equipe conseguindo raras grandes lideranças. Por exemplo, o começo foi muito forte com uma rápida corrida de 7 a 0. Mas logo em seguida, o Hawks respondeu com uma grande sequência que o fez virar o placar. Até o fim, as equipes trocaram pontos e foi Atlanta quem terminou vencendo no primeiro quarto, por dois pontos.

Publicidade

No segundo período, no entanto, muitas dificuldades para o time visitante conseguir cestas. O Bucks fechou o garrafão, acumulando defensores e limitando infiltrações e rebotes ofensivos do rival, que tanto foram importantes para Atlanta contra o New York Knicks há alguns dias.

Com isso, naturalmente, a equipe tinha mais espaço do perímetro, mas não acertava seus chutes em um grande nível que compensasse as dificuldades no aro. O time só marcou seis pontos no aro em todo o segundo quarto.

Enquanto isso, Milwaukee também não tinha grande pontaria de fora, mas produzia em um jogo mais próximo a cesta. Uma grande vantagem, por exemplo, foi como a equipe conseguia criar confrontos favoráveis para seus melhores jogadores através de trocas de marcação. A química de Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo esteve em dia, e compensou a baixa eficiência do Bucks.

Publicidade

Trae Young e Jalen Johnson do outro lado, somaram apenas três arremessos certos, e tiveram pontuação focada na linha de lance livre.

Com bons trabalhos defensivos de lado a lado, Milwaukee conseguia mais cestas fáceis, e por isso terminou a frente por 55 a 49.

Leia mais sobre Bucks e Hawks!

Hawks tem chances, mas Bucks sustenta vitória

Mas o jogo mudou drasticamente a partir do terceiro quarto. Young voltou muito quente pro jogo, anotou 14 pontos só no terceiro período, acertando seis de sete chutes e duas bolas de três. Isso fez todo o time melhorar sua produção. Lembra dos 14 pontos no garrafão de todo o primeiro tempo? Se transformaram em 20 só no terceiro quarto, totalizando 34. A virada no placar veio.

Publicidade

Porém, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo não deixaram que o Bucks colapsasse contra o Hawks. Não foi bonito, por assim dizer, mas ambos foram encontrando cestas difíceis e mantendo seu time no jogo. Ainda assim, foi o melhor desempenho da equipe visitante no jogo, encontrando muito mais facilidade para atacar.

Mas no último quarto, Milwaukee conseguiu voltar ao plano que funcionava no aspecto defensivo. Atlanta acertou apenas cinco de 16 chutes no quarto, apenas um deles sendo uma bola tripla. O grego e o pivô Brook Lopez, fizeram grande trabalho para diminuir o ritmo ofensivo do Hawks, que entrou liderando no último período, mas se via em desvantagem novamente. Um toco incrível de Antetokounmpo sobre Clint Capela, foi a jogada da partida.

Publicidade

Por fim, o Hawks até conseguiu forçar erros de ataque e maus chutes do rival nos últimos minutos. Mas não conseguiu capitalizar suas chances. Young marcou nove pontos no período, mas não conseguiu as cestas decisivas para reagir, falhando em duas bolas de três. O resto do time, também pouco apareceu. Apesar das chances de Atlanta, Milwaukee segue em Las Vegas.

(14-13) Atlanta Hawks 102 x 110 Milwaukee Bucks (14-11)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 35 7 10 0 1 Jalen Johnson 15 10 4 1 0 De’Andre Hunter 15 7 3 0 0 Dyson Daniels 11 8 5 1 1 Bogdan Bogdanovic 10 1 1 0 0

Três pontos: 10-24; Young: 3-5

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 32 14 9 1 4 Damian Lillard 25 6 7 3 0 Brook Lopez 16 3 1 0 2 Bobby Portis 10 9 2 0 1 AJ Green 9 1 1 0 0

Três pontos: 14-45; Lillard: 5-14

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA