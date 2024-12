“Copa NBA ainda vai ser mais valorizada”, afirma Damian Lillard

O astro Damian Lillard vai disputar a final da Copa NBA pela primeira vez. O Milwaukee Bucks derrotou o Atlanta Hawks nesse sábado e, assim, garantiu a vaga na decisão da competição de meio de temporada. O armador sabe que muita gente ainda encara isso como algo mais curioso do que sério. Mas crê que, com o passar dos anos, tem tudo para virar uma tradição importante na liga.

“Na temporada passada, a maioria das pessoas nem entendia o que estava acontecendo até as semifinais. Então, todos viram que algumas equipes jogariam aqui em Las Vegas. Mas, nesse ano, acho que todos já entendem o formato melhor. E, por isso, passaram a se importar mais. Com o tempo, acho que esse torneio só será mais e mais valorizado pelas pessoas”, projetou o craque, em entrevista ao jornal Houston Chronicle.

A opinião dos torcedores sobre a Copa NBA ainda segue um pouco dividida. O modelo de disputa não é tão simples de entender, enquanto os fãs mais tradicionais lidam com um estranhamento. Mas, entre os jogadores, a posição unânime é que a competição foi um tiro certeiro da liga. Lillard é mais um atleta que só vê pontos positivos na “invenção” desse novo torneio.

“Isso vale dinheiro, mas há bem mais em jogo. Você tem a chance de vir a Las Vegas no meio da temporada para viver algo fora do comum na temporada regular. Pode ganhar algo, acima de tudo. Todos os times estão competindo por esse troféu, mas só alguns chegam até aqui. É uma experiência que levanta e energiza o elenco durante uma campanha tão longa”, explicou o jogador de 34 anos.

Objetivos

A Copa NBA, a princípio, pode servir como um “aquecimento” para Damian Lillard. Todos sabem que ele está em busca de um título da liga para coroar a sua grande carreira. O torneio, por isso, seria um primeiro passo. Seria um troféu para simbolizar a afirmação do Bucks, depois de um início de temporada ruim. É assim que o astro quer encarar a final da competição em Las Vegas.

“A Copa não é o grande objetivo da nossa temporada, mas é uma injeção de motivação e competitividade. Afinal, nós queremos tudo isso. Queremos ser o último time ‘vivo’ e vencer, antes de tudo. Mas também queremos a premiação em dinheiro e, mais do que isso, mostrar que estamos no caminho certo. Há muita coisa em disputa”, garantiu o veterano craque.

Serve como “aquecimento” para Lillard, aliás, não só pela conquista do título. O modelo da disputa em Las Vegas, com mata-mata em jogos únicos, também é uma preparação. “Vencer essa competição requer muito foco, pois cada noite é uma decisão. É necessário entrar em quadra com o pensamento só em fazer o seu trabalho. Então, é uma experiência bem próxima dos playoffs mesmo”, comparou.

Decisão

O Bucks tem um grande desafio para ser campeão da Copa NBA. A equipe vai enfrentar o Oklahoma City Thunder na próxima terça-feira para disputar o título. É um adversário que ganhou 20 dos 25 jogos que disputou na temporada e, com isso, lidera o Oeste. Mas isso não é o mais importante. A grande questão é que o Thunder, assim como o Bucks, quer levar o troféu.

“Ser campeão da Copa significaria muito, certamente. É uma oportunidade de vencer no mais alto nível, afinal. Quando criança, você sonha em jogar com os maiores e sempre quer vencer. Você projeta estar nos grandes duelos e rivalidades. Estar nessa condição, por isso, é especial demais. Ver os seus sonhos se tornarem realidade sempre vai ser especial”, resumiu Shai Gilgeous-Alexander.

