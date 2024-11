Contratação do Mavericks quebra recorde pessoal diante do Hawks

Contratação do Dallas Mavericks para a temporada, Naji Marshall conquistou um recorde pessoal na vitória sobre o Atlanta Hawks, nesta segunda-feira (25). O ala, que veio do New Orleans Pelicans, fez seu terceiro jogo seguido com pelo menos 20 pontos. Algo nunca alcançado ao longo dos seus quatro anos de carreira.

Portanto, após o recorde no triunfo do Mavericks sobre o Hawks, Marshall se consolida como uma boa contratação da franquia para a temporada. Aliás, ele começou pela quinta vez como titular em 18 jogos disputados. Contra Atlanta, ele terminou com 22 pontos e seis rebotes.

Além disso, o ala converteu 75% dos arremessos de quadra, com duas bolas do perímetro em três tentativas. Vale ressaltar, então, seu aumento de impacto em comparação aos tempos de Pelicans. Afinal, durante as quatro temporadas pela franquia de Luisiana, ele teve apenas cinco jogos de 20 ou mais pontos. Ao todos, foram 230 partidas disputadas. Agora, em Dallas, são três jogos deste “calibre”, em 18 totais.

De fato, o jogador de 26 anos vive grande momento. Isso porque, na derrota para o Denver Nuggets, no sábado (23), ele conquistou a maior pontuação de sua carreira. Em 26 minutos em quadra, saiu do banco e produziu 26 pontos. Posteriormente, em novo revés, para o Miami Heat, anotou 20 pontos.

Assim, contra o Hawks, ele voltou a ultrapassar 20 pontos, mas dessa vez com vitória. Da mesma forma, o camisa 13 superou dois dígitos em pontuação em oito dos últimos 11 duelos. Agora, ele soma médias de 11.3 pontos e 3.5 rebotes por jogo.

Mesmo com uma boa atuação de Marshall, o grande nome do Mavericks na vitória sobre o Hawks foi Kyrie Irinvg. Sem Luka Doncic, que se recupera de lesão, o astro chamou a responsabilidade. Ele anotou 32 pontos, sendo 16 apenas no último quarto. O armador ainda teve sete rebotes, seis assistências e seis bolas de três.

Então, o triunfo por 129 a 119 foi o décimo do Mavs em 2024/25. Com oito derrotas, a equipe ocupa a nona posição da Conferência Oeste. O próximo compromisso do time de Dallas será na quarta-feira, contra o New York Knicks.

