Confira os próximos All-Stars que podem sair em troca na NBA

A trade deadline de 2025 da NBA foi a mais movimentada da história, com oito jogadores que já foram All-Stars saindo por troca. O destaque foi para a negociação que envolveu Luka Doncic indo para o Los Angeles Lakers e Anthony Davis para o Dallas Mavericks, mas também houve outras grandes trocas. De’Aaron Fox foi para o San Antonio Spurs, enquanto Jimmy Butler foi para o Golden State Warriors, por exemplo.

Embora seja difícil dizer que teremos semanas tão movimentadas quanto essa no futuro, os jogadores estão tendo poder sob seus times. Foi o caso de Buter, que quis sair do Heat, e de Fox, que “obrigou” o Sacramento Kings a trocá-lo ao dizer que não assinaria uma renovação. Assim, nos próximos meses, outros All-Stars podem pedir troca na NBA. Confira alguns.

LaMelo Ball

O Charlotte Hornets surpreendeu ao trocar o pivô titular Mark Williams para o Los Angeles Lakers. A troca, embora revogada, mostra quais eram as intenções da equipe: ainda acumular jovens jogadores e escolhas de draft. No entanto, o Hornets já tem LaMelo Ball, Brandon Miller e, por hora, Mark Williams, bons jovens que têm tudo para dominar na NBA. Então, quando vira a chave?

Publicidade

É claro que não podemos esperar que o Hornets vá competir pelo título logo de cara. Mas eventualmente a equipe vai ter que mudar a mentalidade e ir atrás de defensores e arremessadores para montar um time forte. É só ver o Houston Rockets, por exemplo. Alguns jovens selecionados no draft e a equipe já foi atrás de Fred VanVleet, Dillon Brooks e Steven Adams para rodear seu talento jovem com bons “carregadores de piano”.

Leia mais!

E Charlotte? Nada. A diretoria vê LaMelo Ball tendo médias de 27.3 pontos, 7.2 rebotes e 5.1 assistências, mas não pensa que talvez está na hora de rodeá-lo de talento para começarem a competir.

Publicidade

Não entendam errado, porém. Ninguém gosta daqueles times de meio de tabela que não tankam nem ganham, como foi o caso do Chicago Bulls nos últimos anos. Mas quando se tem um jogador do nível de LaMelo, querendo jogar para ganhar, e boas peças ao seu lado, como Brandon Miller e Williams, há de se puxar o gatilho.

E se não fizerem, LaMelo vai querer sair. O jogador e seu pai, LaVar Ball, sabem de seu potencial e de quão forte sua marca é. O armador foi, afinal, o mais votado para o All-Star Game. Isso não é pouca coisa, e dezenas de equipes gostariam de seu poder midiático e habilidade. Então, quando ele decidir que cansou do Hornets ser tão ruim e sem vontade de melhorar, times farão fila para tirar um jogador d de Charlotte por meio de uma troca na NBA.

Publicidade

Trae Young

Jalen Johnson já estava fora da temporada quando o Atlanta Hawks negociou De’Andre Hunter (que fazia a melhor temporada da carreira) e Bogdan Bogdanović (com um desempenho ruim, mas quinto colocado no prêmio de Sexto Homem do Ano em 2023/24) na trade deadline.

Fica a dúvida sobre o que Trae Young achou de tudo isso.

Atlanta pode justificar essas movimentações argumentando que Hunter estava no auge de seu valor. Já Bogdanović, de 32 anos e com dificuldades físicas ao longo da temporada, talvez não valesse os US$ 16 milhões que receberia em 2025/26. No entanto, o Hawks fez essas trocas com uma intenção clara de fugir do primeiro nível de multas da NBA, e não necessariamente de melhorar um elenco que não controla suas escolhas de primeira rodada até 2027, o que significa que não tem incentivo para o tank.

Publicidade

Young já esteve envolvido em rumores de troca várias vezes, mas não foi um grande nome no mercado de 2025. Entretanto, agora que olha ao seu redor e está sozinho, isso pode mudar. Seu valor é alto, e embora ele possa não ser a primeira opção ideal para um time campeão, é um grande número 2 ou 3.

Giannis Antetokounmpo

Com média de 31.8 pontos e a caminho de terminar entre os cinco primeiros na votação de MVP pela sétima temporada consecutiva, Giannis Antetokounmpo continua tão dominante como sempre. O Bucks, porém, não.

Publicidade

Com apenas uma vitória em série de playoffs desde o título de 2021, Milwaukee tem envelhecido ao redor de Antetokounmpo e feito movimentações desesperadas nas últimas temporadas. A troca que enviou Khris Middleton para o Washington Wizards na trade deadline desmantelou ainda mais o núcleo campeão, que já havia substituído Jrue Holiday por Damian Lillard e trocado de treinador duas vezes desde a saída de Mike Budenholzer.

O Bucks não vai atrás de trocar Giannis, mas ele pode pedir pra sair. E conforme envelhece, o jogador pode querer ganhar outro título. Se ver que não vai conseguir em Milwaukee, é bem possível que peça uma troca. E seu mercado, é claro, não tem limite. Assim, jogadores All-Stars pode ser um dos próximos a sair por troca na NBA.

Publicidade

Kevin Durant

Após ser pego de surpresa com as negociações do Phoenix Suns envolvendo seu nome com o Golden State Warriors e o Miami Heat na semana passada, Kevin Durant talvez seja o principal candidato a uma troca na NBA.

Isso já deveria ter sido evidente há algum tempo, pois KD é uma das poucas maneiras do Suns mudar as coisas e escapar do meio da tabela, onde pode ficar presos por anos. Se Devin Booker não está disponível e Bradley Beal se recusa a abrir mão de sua cláusula de veto a trocas, Durant é o único ativo que Phoenix pode usar para reduzir custos, recuperar escolhas de draft e sair desse caminho sem direção.

Publicidade

Agora que o Suns tentou trocar KD, o desfecho parece inevitável. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, no podcast The Hoop Collective, “é razoável prever que Durant se separará dos Suns na intertemporada”.

Esse relacionamento acabou. A única dúvida é quando isso se tornará oficial.

Joel Embiid

Vamos ser honestos. Mesmo com esse Big 3, o Philadelphia 76ers não vai ganhar a NBA. Lesões atrapalharam demais tanto Joel Embiid quanto Paul George, e o nível já não é mais o mesmo. Mesmo que Embiid volte a jogar no seu auge, é bem crível que ele vai se machucar de novo. E de novo. George, então, nem se fala.

Publicidade

Por isso, Daryl Morey pode decidir trocar o pivô camaronês e montar um time ao redor de Tyrese Maxey. O armador já mostrou que tem o que é necessário para ser um dos níveis All-Stars da NBA, mas é difícil dizer se pode liderar um time ou sair em troca. No entanto, como está agora, o 76ers só vai se afundar mais e mais nas multas salariais e sem ganhar.

Embiid não pôde ser trocado na última trade deadline devido à extensão de US$ 192 milhões assinada recentemente, mas essa restrição expira após a temporada. Considerando que ele afirmou à repórter Lisa Salters, da ESPN, que pode precisar de outra cirurgia e uma longa recuperação no joelho esquerdo, não seria surpreendente se Philadelphia decidisse trocá-lo.

Publicidade

O 76ers nunca chegou às Finais de Conferência com Embiid, que completará 31 anos em março e jamais conseguiu se manter saudável durante uma temporada inteira, incluindo os playoffs. Quais são as chances de um jogador da idade de Embiid, com seu histórico de lesões, contrariar uma tendência de uma década e finalmente se manter saudável por uma campanha completa?

Não é preciso uma análise profunda para concluir que elas não são boas. Assim que os Sixers aceitarem essa realidade, o foco da franquia passará a ser a reconstrução sem o ex-MVP.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA