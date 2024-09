Confira os maiores salários entre técnicos na NBA

Os treinadores da NBA passaram a ter um reconhecimento cada vez maior nos últimos anos. As franquias, afinal, entenderam que é preciso um grande comandante na busca por sucesso. Desse modo, os contratos começaram a atingir valores antes inimagináveis. Pensando nisso, confira os maiores salários entre técnicos da NBA.

O líder da lista de maiores salários entre técnicos da NBA é Steve Kerr. Responsável por liderar o Golden State Warriors a quatro títulos, o treinador assinou este ano um acordo de US$35 milhões por duas temporadas. Ou seja, US$17,5 milhões por ano, de acordo com Adrian Wojnarowski, jornalitsa da ESPN.

O reconhecimento para Kerr é justo. Afinal, o técnico de 58 anos assumiu a equipe em 2014 e logo a transformou em uma dinastia. Graças a ele, os potenciais de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green foram extraídos e a franquia pôde sair de uma espera 40 anos sem uma conquista.

Na sequência, vem o lendário Gregg Popovich. Técnico mais antigo em atividade na NBA, o ídolo do San Antonio Spurs renovou com a franquia por US$80 milhões durante cinco temporadas. Ou seja, US$16 milhões por ano. O acordo foi assinado no ano passado e segue até 2027/28.

Aos 75 anos, Popovich é uma das figuras mais marcantes da NBA. Desde 1996 no Spurs, ele liderou o período mais vitorioso da história da franquia na NBA, com a conquista de cinco títulos, entre 1999 e 2014. Ao longo desses anos, ele comandou craques como Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker, Manu Ginobili e Kawhi Leonard. Atualmente, ele é o responsável por lapidar o fenômeno Victor Wembanyama.

Para fechar o top-3, o técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra. Reconhecido como uma mente brilhante, o treinador está na franquia há 16 temporadas. Em janeiro, ele acertou uma extensão de US$120 milhões por oito temporadas. Desse modo, US$ 15 milhões por ano. O acordo, portanto, segue até 2031/32.

Em seu período no Heat, Spoelstra conquistou dois títulos da NBA. Nas conquistas, comandou os astros LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Mais recentemente, liderou seu time a duas finais da NBA, com Jimmy Butler como principal destaque. O treinador, ainda assim, é reconhecido por extrair o máximo de potencial de jogadores menos estrelados e levar equipes subestimadas à glória. Entre os casos, estão Gabe Vincent, Caleb Martin e Duncan Robinson.

Desse modo, confira os dez maiores salários entre técnicos da NBA:

Steve Kerr (Golden State Warriors) – US$17,5 milhões anuais Gregg Popovich (San Antonio Spurs) – US$16 milhões anuais Erik Spoesltra (Miami Heat) – US$15 milhões anuais Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) US$14 milhões anuais Mike Budenholzer (Phoenix Suns) – US$10 milhões anuais Doc Rivers (Milwaukee Bucks) – US$10 milhões anuais Nick Nurse (Philadelphia 76ers) – US$9 milhões anuais Mike Brown (Sacramento Kings) – US$8,5 milhões anuais Tom Thibodeau (New York Knicks) – US$8 milhões anuais JJ Redick (Los Angeles Lakers) – US$8 milhões anuais

