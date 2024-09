Al Harrington explica problemas com Larry Bird: “Trabalhou contra”

Larry Bird sempre foi conhecido por ter uma personalidade forte, enquanto o ex-jogador Al Harrington relatou sobre a experiência com a lenda da NBA. O ala foi treinado por Bird em seus primeiros anos na liga, quando teve longa passagem pelo Indiana Pacers. E, pelo visto, os dois não se tiveram a melhor das relações.

Harrington falou sobre o assunto no podcast Come and Talk 2 Me. Ele contou a história de como chegou atrasado em seu primeiro encontro com o ídolo do Boston Celtics, que estava em seu penúltimo ano como treinador da franquia em Indianapolis. O ala-pivô foi a 25ª escolha do Draft de 1998.

“Lembro que minha mãe me alertou sobre isso. Era a data da coletiva de imprensa de apresentação no Pacers. Tive uns problemas com a minha equipe e perdi meu voo. Então, cheguei atrasado. Minha mãe estava muito brava comigo. Eu entrei para começar a coletiva e pouco antes disso me encontrei com Larry. Ele olhou para mim de forma séria, e apenas me disse ‘Não se atrase de novo’ e saiu”, afirmou.

Isso pode parecer uma bronca normal para um garoto que em um de seus primeiros compromissos como jogador profissional na NBA, se atrasou. Mas marcou Harrington de forma negativa.

“Ele não me deu oi, ou me disse algo como bem vindo ao time ou coisas do tipo. Foi apenas isso que ele me falou, para que eu não me atrasasse e saiu. Eu estava conhecendo o cara que costumava assistir na TV sabe? Larry Legend. Estava, acima de tudo, animado para conhecê-lo. E foi assim que ele me cumprimentou, eu fiquei bastante frustrado”, admitiu.

Os dois trabalharam juntos pelos próximos dois anos. Ou seja, as temporadas de 1998/99 e 1999/00. O ala-pivô jogou 71 partidas nesses dois anos. Em nenhuma das campanhas ele teve minutos nos playoffs. Isso inclui, aliás, a chegada na decisão da NBA em 2000 contra o Los Angeles Lakers. Após a derrota, Larry Bird deixou o cargo e Al Harrington enfim ganhou mais espaço, concorrendo até ao prêmio de sexto homem em anos posteriores.

E para o hoje ex-jogador, o episódio de seu primeiro encontro com a lenda da NBA, dificultou suas oportunidades em Indiana. De acordo com ele, Bird não trabalhou pelo seu crescimento.

“Eu acho que perdi qualquer chance de jogar por conta daquele dia. Ele guardou essa mágoa contra mim ao longo daqueles dois anos. Então, acho que ele trabalhou contra mim. Larry nunca gostou de mim o suficiente. Não que eu esteja me fazendo de vítima, sei que também tenho culpa nisso. Mas existiu um contexto para o meu atraso, ele sabia, e nunca se importou com isso”, garantiu o ex-jogador.

Bird deixou o cargo de treinador após a final em 2000. Mas voltou para a franquia em 2003 como presidente de operações de basquete. Ele esteve por lá até 2017.

O ala-pivô jogou por um ano com a lenda da NBA na franquia novamente, mas foi trocado em 2004 para o Atlanta Hawks por Stephen Jackson. Ele retornou rapidamente para o inicio da campanha de 2006/07, mas novamente foi trocado no meio daquele ano para o Golden State Warriors.

