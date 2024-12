Confira os jogos e onde assistir à rodada de Natal da NBA

A rodada de Natal da NBA chegou e, aqui, você fica sabendo onde assistir aos jogos. Serão cinco no total, começando por San Antonio Spurs e New York Knicks. Apesar de não haver rivalidade entre as duas equipes, vale lembrar que já decidiram a final da liga, em 1999.

Claro, os tempos são outros. No entanto, Spurs e Knicks possuem dois dos melhores pivôs da NBA na atualidade: Victor Wembanyama e Karl-Anthony Towns. Enquanto o francês vem brilhando em sua segunda temporada e lidera a liga em tocos (3.96 por jogo), Towns faz seu melhor ano. E é de estreia no Knicks.

Para ter uma ideia, o pivô soma 18 jogos consecutivos com duplo-duplo. Ou seja, logo em sua primeira temporada pela equipe, já superou o lendário Pat Ewing, que tinha 17. Mas mais que isso, Spurs e Knicks devem fazer um grande jogo.

Logo depois, tem o Minnesota Timberwolves diante do Dallas Mavericks. Apesar de tudo, o Timberwolves tenta lutar para voltar a vencer. São três derrotas consecutivas que derrubaram o time para o décimo lugar no Oeste. Só não caiu para a zona fora do play-in porque o Phoenix Suns perdeu para o Denver Nuggets.

LUKA DONCIC VENCE O JOGO PARA O DALLAS MAVERICKS! NA CARA DO RUDY GOBERT! QUE HOMEEEEEEEEM!

pic.twitter.com/lHxEt6yRYh
— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) May 25, 2024

Enquanto isso, o Mavs é o quarto no Oeste e vem de oito vitórias nos últimos dez jogos. A equipe, que foi às finais da NBA na última temporada, reencontra o Timberwolves, confronto dos playoffs de 2023/24.

Depois, tem Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Mas os times estão em momentos bem diferentes. Apesar de o Sixers vencer dois dos últimos três, a classificação mostra apenas dez vitórias em 27 jogos. Por outro lado, o Celtics é o segundo no Leste. Campeão da última temporada, a equipe de Massachusetts perdeu o último confronto para o Orlando Magic.

Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se encontram no penúltimo jogo da noite. A rivalidade nos jogos de Natal da NBA existe, mas é mais por conta de LeBron James e Stephen Curry. Eles se enfrentaram em quatro finais consecutivas, com três vitórias de Curry. No entanto, o confronto era diante do Cleveland Cavaliers. Hoje, Lakers e Warriors fazem campanhas irregulares. Enquanto o time de Los Angeles é o sétimo, o de San Francisco é o oitavo.

Por fim, o Phoenix Suns recebe o Denver Nuggets. No último confronto, o Nuggets atropelou o Suns por 117 a 90, na noite de segunda-feira. Então, volta a acontecer nesta quarta-feira.

Veja onde assistir aos jogos da rodada de Natal da NBA:

Hora Partida Canal 14h San Antonio Spurs x New York Knicks ESPN 2 16h30 Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks ESPN 2 19h Philadelphia 76ers x Boston Celtics ESPN 2 22h Los Angeles Lakers x Golden State Warriors ESPN 2 0h30 Denver Nuggets x Phoenix Suns ESPN 2

