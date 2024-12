“Brasileiro”, Tristan da Silva lidera e Magic bate Celtics

Cheio de desfalques, o Orlando Magic contou com um grande jogo do “brasileiro” Tristan da Silva para bater o Boston Celtics. Substituindo o lesionado Franz Wagner, o ala anotou 18 pontos, sendo seis no quarto período. Assim, liderou a vitória do time de Florida por 108 a 104.

Mas não foi apenas Tristan da Silva que brilhou na vitória do Magic sobre o Celtics. O ala-armador Trevelin Queen fez seu melhor jogo com a camisa do time de Orlando. Foram 17 pontos e 75% de aproveitamento nas bolas do perímetro. Do outro lado, Jaylen Brown foi o cestinha do jogo com 35 pontos. O Celtics não teve Jayson Tatum, mas viu Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e Derrick White também fazerem um bom jogo.

O primeiro quarto deu indícios de que o Celtics venceria o Magic com facilidade, apesar dos esforços de Tristan da Silva, que fez quatro pontos. Quem brilhou no período foi Brown, responsável por 15 dos 32 pontos do atual campeão da NBA.

A torcida presente no Kia Center seguiu apoiando e o Magic até melhorou defensivamente no segundo quarto. A equipe forçou quatro erros ofensivos do Celtics, mas também teve muitas dificuldades em pontuar. Tristan da Silva fez apenas três pontos para o Magic e o Celtics aproveitou o bom momento. Com controle do jogo, Boston foi aumentando a vantagem. Dessa maneira, foi ao intervalo vencendo por 58 x 43.

O intervalo fez muito bem para o Magic. Jamahl Mosley acertou o time, que voltou em outra rotação para o terceiro quarto. Queen chamou a responsabilidade com dez pontos. Jalen Suggs também apareceu com nove. Na defesa, Orlando forçou sete erros ofensivos e permitiu que o Celtics acertasse apenas cinco dos 19 arremessos. Então, a vantagem de Boston virou pó e o jogo foi empatado para o quarto período.

Perder a vantagem mexeu com o Celtics, que demorou a se encontrar. Assim, Orlando chegou a abrir oito pontos de vantagem. Brown chamou a responsabilidade e fez 11 pontos no período. O Celtics chegou a diminuir a vantagem para um ponto, mas Tristan da Silva, do perímetro, garantiu a vitória do Magic.

(22-7) Boston Celtics 104 x 108 Orlando Magic (19-12)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 35 9 4 3 0 Derrick White 17 4 4 3 0 Kristaps Porzingis 17 4 0 0 2 Jrue Holiday 16 8 0 3 2 Al Horford 8 6 2 1 0

Três pontos: 8-33; White: 3-7

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan da Silva 18 3 0 1 0 Trevelin Queen 17 1 3 3 1 Jalen Suggs 16 6 5 1 2 Wendell Carter 11 7 4 0 2 Cole Anthony 10 2 5 0 0

Três pontos: 13-33; da Silva: 4-8

(15-14) San Antonio Spurs 106 x 111 Philadelphia 76ers (10-17)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 26 9 4 0 8 Stephon Castle 17 3 1 1 0 Julian Champagnie 15 8 1 0 1 Jeremy Sochan 15 8 3 0 0 Devin Vassell 15 5 2 0 1

Três pontos: 15-45; Wembanyama: 6-13

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 32 10 8 3 0 Paul George 19 9 4 0 0 Guerschon Yabusele 17 4 2 4 1 Caleb Martin 12 5 0 1 1 Kelly Oubre Jr. 10 6 1 0 0

Três pontos: 16-44; Maxey: 5-11

(7-21) Utah Jazz 113 x 124 Cleveland Cavaliers (26-4)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 27 6 5 2 1 Lauri Markkanen 26 7 1 0 0 Collin Sexton 24 3 5 1 0 Micah Potter 11 7 2 1 1 Walker Kessler 9 16 3 0 3

Três pontos: 19-44; Markkanen: 6-14

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 23 3 8 1 0 Evan Mobley 22 10 4 1 3 Donovan Mitchell 22 3 7 3 0 Sam Merrill 20 1 4 3 0 Caris LeVert 11 3 1 0 0

Três pontos: 20-46; Merrill: 6-11

(20-9) Houston Rockets 114 x 101 Charlotte Hornets (7-22)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Smith 21 11 2 0 0 Fred VanVleet 20 5 6 0 1 Amen Thompson 19 11 3 1 3 Cam Whitmore 17 8 0 2 1 Alperen Sengun 16 8 4 0 1

Três pontos: 13-42; VanVleet e Whitmore: 3-8

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 24 8 3 1 0 LaMelo Ball 23 5 8 0 1 Moussa Diabate 14 5 0 0 0 Mark Williams 12 9 3 1 0 Cody Martin 6 5 4 2 2

Três pontos: 10-36; Ball: 5-11

(7-23) Toronto Raptors 125 x 139 New York Knicks (19-10)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 24 3 8 1 0 RJ Barrett 23 6 6 0 0 Gradey Dick 16 5 3 2 0 Chris Boucher 16 3 1 3 1 Ja’Kobe Walter 16 1 0 0 2

Três pontos: 11-28; Boucher: 4-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 31 10 7 1 0 OG Anunoby 31 7 4 1 0 Cameron Payne 19 2 0 1 0 Jalen Brunson 12 1 7 2 0 Miles McBride 12 4 5 2 0

Três pontos: 17-37; Anunoby: 4-6

(11-18) Brooklyn Nets 95 x 110 Miami Heat (14-13)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Noah Clowney 19 5 1 0 0 Cameron Johnson 19 3 2 1 0 Keon Johnson 15 5 2 3 0 Tyrese Martin 14 5 2 1 0 Nic Claxton 6 10 2 0 2

Três pontos: 13-34; Martin: 4-5

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 23 7 7 1 0 Nikola Jovic 18 4 4 0 0 Tyler Herro 17 12 9 0 1 Duncan Robinson 17 1 4 1 0 Alec Burks 12 3 1 1 1

Três pontos: 17-41; Robinson: 5-10

(14-14) Minnesota Timberwolves 104 x 117 Atlanta Hawks (15-15)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 23 3 3 1 0 Julius Randle 19 13 7 0 1 Anthony Edwards 16 6 4 2 0 Mike Conley 11 2 6 3 0 Nickeil Alexander-Walker 11 4 4 1 0

Três pontos: 14-43; Conley: 3-5

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 29 2 7 0 0 Garrison Mathews 25 2 1 2 1 De’Andre Hunter 19 4 2 0 0 Jalen Johnson 17 11 7 2 0 Dyson Daniels 10 4 4 8 2

Três pontos: 18-36; Mathews: 7-8

(4-23) Washington Wizards 105 x 123 Oklahoma City Thunder (23-5)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 31 3 7 2 1 Carlton Carrington 14 2 3 0 0 Jonas Valanciunas 12 16 1 2 2 Malcolm Brogdon 12 6 5 0 0 Kyshawn George 11 3 1 2 1

Três pontos: 16-43; Poole: 5-12

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 41 9 3 3 3 Jalen Williams 17 7 4 1 0 Isaiah Hartenstein 16 11 3 0 2 Ajay Mitchell 16 12 2 1 1 Cason Wallace 9 4 4 2 1

Três pontos: 10-38; Gilgeous-Alexander: 3-6

(17-13) Los Angeles Clippers 114 x 110 Memphis Grizzlies (20-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 29 3 2 2 0 James Harden 21 8 9 1 0 Ivica Zubac 20 20 1 3 1 Kevin Porter Jr. 13 6 4 2 0 Derrick Jones Jr. 13 2 0 2 1

Três pontos: 9-27; Powell: 4-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 24 6 3 0 0 Ja Morant 23 6 4 1 1 Desmond Bane 21 9 7 2 0 Scotty Pippen Jr. 13 2 2 0 1 Santi Aldama 11 7 3 2 2

Três pontos: 16-42; Pippen: 3-4

(16-12) Milwaukee Bucks 112 x 91 Chicago Bulls (13-17)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Khris Middleton 21 5 5 1 0 Brook Lopez 21 2 1 0 0 Bobby Portis 19 13 6 0 0 Gary Trent Jr. 14 4 0 1 0 AJ Green 10 2 3 0 0

Três pontos: 18-43; Trent: 4-6

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 17 12 3 1 0 Jalen Smith 14 7 2 0 0 Zach LaVine 14 6 3 1 0 Patrick Williams 13 4 1 0 0 Coby White 10 2 3 1 0

Três pontos: 10-48; Williams: 3-6

(9-20) Portland Trail Blazers 108 x 132 Dallas Mavericks (19-10)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 19 6 3 0 1 Deandre Ayton 16 9 0 2 0 Scoot Henderson 14 6 4 1 0 Shaedon Sharpe 13 3 3 3 0 Jabari Walker 13 4 0 0 0

Três pontos: 8-29; Henderson: 2-3

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 27 7 7 1 0 Daniel Gafford 23 5 2 0 1 Kyrie Irving 20 3 2 1 1 Klay Thompson 13 2 2 2 0 PJ Washington 12 4 2 1 0

Três pontos: 12-36; Thompson: 3-8

(15-15) Indiana Pacers 111 x 105 Golden State Warriors (15-13)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 23 10 1 0 3 Pascal Siakam 20 5 1 2 0 Tyrese Haliburton 16 6 12 2 0 Andrew Nembhard 15 4 3 0 0 TJ McConnell 13 0 5 0 1

Três pontos: 11-35; Turner: 3-7

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 26 8 4 0 1 Andrew Wiggins 16 4 3 0 1 Trayce Jackson-Davis 13 8 3 0 1 Buddy Hield 13 4 1 0 0 Stephen Curry 10 5 7 0 3

Três pontos: 12-38; Hield: 3-6

(14-14) Phoenix Suns 90 x 117 Denver Nuggets (16-11)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 23 7 2 2 1 Bradley Beal 23 0 2 1 0 Tyus Jones 9 2 2 0 1 Monté Morris 7 4 3 1 0 Oso Ighodaro 7 6 1 0 1

Três pontos: 13-33; Beal: 5-7

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 32 2 7 0 0 Michael Porter 24 6 4 0 0 Aaron Gordon 12 2 1 1 0 Russell Westbrook 11 5 7 2 0 Jalen Pickett 11 3 8 0 1

Três pontos: 16-41; Jokic: 4-6

(13-17) Detroit Piston 117 x 114 Los Angeles Lakers (16-13)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 21 5 0 2 0 Cade Cunningham 20 5 10 1 0 Jaden Ivey 18 2 2 2 0 Simonte Fontecchio 13 2 0 0 0 Ron Holland 10 4 1 1 0

Três pontos: 11-30; Murray: 4-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 28 11 11 0 0 Anthony Davis 19 10 6 2 2 Max Christie 17 1 0 2 0 Austin Reaves 12 7 2 2 0 Rui Hachimura 10 1 1 1 0

Três pontos: 14-30; Christie: 3-4

