Confira os jogadores em atividade com mais prêmios de Melhor da Semana na NBA

Você sabe quais os jogadores em atividade com mais prêmios de Melhor da Semana na NBA? Uma resposta natural é certamente LeBron James. E está certa. O astro do Los Angeles Lakers coleciona 67 prêmios em sua carreira. Desse modo, além de ser a maior marca entre os atletas ativos, é também a maior na história da liga.

O prêmio de Melhor da Semana elege os melhores jogadores por conferência da NBA com melhor desempenho no período de sete dias. Portanto, para ser eleito, é preciso um desempenho consistente no período, além de um momento vitorioso para a equipe dos premiados.

Entre os presentes na lista, todos contam com pelo menos dez temporadas na NBA. Além disso, nove dos dez têm 30 anos ou mais. Giannis Antetokounmpo, com 29 anos, é a única exceção. O craque do Milwaukee Bucks, no entanto, chega aos 30 no próximo mês.

Além disso, nenhum dos jogadores da lista venceram o prêmio em 2024/25. Ainda no início da temporada, a premiação já foi entregue a: Franz Wagner; De’Aaron Fox; Darius Garland; Nikola Jokic; Donovan Mitchell; Devin Booker; Jayson Tatum; e Anthony Davis.

Então, confira os jogadores com mais prêmios de Melhor da Semana na NBA:

1. LeBron James – 67 prêmios

LeBron James é o jogador mais consistente da história da NBA. Em 2024/25, por exemplo, ele iniciou sua 22ª temporada na carreira, sendo a maior marca da história, ao lado de Vince Carter. Ao contrário do ex-atleta, porém, o camisa 23 do Los Angeles Lakers mantém o alto nível mesmo próximo dos 40 anos.

Como resultado, ele coleciona 67 prêmios de Melhor da Semana na NBA. Além de ser a maior marca da história, é ainda superior à soma do segundo e terceiro colocados entre os jogadores em atividade.

2. Kevin Durant – 32 prêmios

Como LeBron, Kevin Durant também tem sido capaz de manter o alto nível durante toda sua carreira. Com 32 prêmios, ele já conquistou a honra por todas as franquias que passou, graças ao seu talento como pontuador e atleticismo. Se não fossem as temporadas perdidas por lesões, certamente ele acumularia ainda mais da honraria.

3. James Harden – 26 prêmios

James Harden se consagrou na década passada como um dos maiores pontuadores da história da NBA. Principalmente no Houston Rockets, o MVP de 2017/18 dominou as defesas da liga e registrou aos montes jogos com mais de 30 pontos e digítos duplos em assistências. Graças a isso, ele acumulou 26 prêmios de Melhor da Semana na carreira.

4. Giannis Antetokounmpo – 23 prêmios

Giannis Antetokounmpo é o mais jovem da lista. No entanto, ele sempre se provou com um dos jogadores mais dominantes de toda a NBA. Muitos por conta de seu atleticismo, o grego se consagrou como um grande pontuador, armador, defensor e protetor de garrafão. Não à toa, coleciona 23 prêmios de Melhor da Semana.

5. Stephen Curry – 20 prêmios

Stephen Curry é o rosto da nova versão da NBA. Com as bolas de três, o ídolo do Golden State Warriors revolucionou o basquete e segue em alto nível, embora com 36 anos. Desse modo, ele conta com 20 prêmios de Melhor da Semana. A última vez que ele recebeu a honraria, porém, foi há mais de um ano, na temporada 2023/24.

6. Russell Westbrook – 20 prêmios

Como Curry, Russell Westbrook também conta com 20 prêmios de Melhor da Semana na carreira. A maioria deles, claro, foram conquistados no seu período dominante pelo Oklahoma City Thunder. Com diversas temporadas acumulado triplos-duplos, ele acumulou premiações. Hoje, como sexto homem do Denver Nuggets, ele está longe de adicionar mais troféus à prateleira.

7. Damian Lillard – 16 prêmios

Damian Lillard é um dos jogadores mais decisivos e habilidosos da NBA na última década. Principalmente pelo Portland Trail Blazers, ele acumulou incontáveis partidas sendo dominante para garantir a vitória. Porém, desde que chegou ao Milwaukee Bucks, ele não conseguiu mais somar prêmios, sendo assim, parou nos 16.

8. DeMar DeRozan – 14 prêmios

Presente no Draft de Curry e Harden, DeMar DeRozan também aparece na lista. Diferente dos dois, porém, ele se consagrou como um pontuador mais clássico, com estilo de jogo baseado na média distância. Ainda assim, são 14 prêmios de Melhor da Semana na sua carreira. O último deles, aliás, na temporada 2021/22.

9. Joel Embiid – 14 prêmios

Joel Embiid tem uma carreira que se divide entre lesões e períodos de domínio. Ainda assim, o MVP de 2023 é um dos jogadores mais dominantes e talentosos da sua posição na história da NBA. Desse modo, ele conta com 14 prêmios de Melhor da Semana.

10. Chris Paul – 14 prêmios

Por fim, o jogador mais velho depois de LeBron, Chris Paul conta com 14 prêmios de Melhor da Semana. Nos últimos anos, o veterano vem sendo mais um líder do que um jogador dominante. Porém, nos tempos de New Orleans Hornets e Los Angeles Clippers, o armador conseguiu tomar conta das defesas adversárias.

