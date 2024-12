Confira jogadores que podem ser alvos de troca do Lakers na NBA

O Los Angeles Lakers promete buscar jogadores no mercado de troca da NBA. Com o início de temporada ruim, a franquia tem sido associada a diversos rumores nas últimas. Desse modo, o jornalista Jovan Buha, da ESPN, elencou quais são os principais atletas que podem ser trocados para a equipe.

Os jogadores que o que podem ser alvos de troca do Lakers na NBA, são: Walker Kessler; Collin Sexton; Bruce Brown; Jerami Grant; Robert Williams; e Kyle Kuzma.

Outros nomes que a franquia monitora são Cam Johnson e Dorian Finney-Smith. Em alta no Brooklyn Nets, os dois devem ser trocados para que a franquia de New York dê sequência ao plano de reconstrução. Os jogadores, porém, recebem o interesse de outros times, o que pode ampliar a concorrência para o Lakers.

Ainda, o perfil dos alvos é claro: nenhuma estrela. A ideia da franquia é reforçar o quinteto titular com nomes bons e baratos. Desse modo, ainda segundo Buha, o Lakers não deve avançar em negociações por Jimmy Butler, Brandon Ingram ou Zach Lavine, uma vez que os pacotes devem ser caros.

O comportamento se dá pela falta de ativos no Lakers. Entre escolhas do Draft, somente as de 2029 e 2031 estão disponíveis para troca. Além disso, os nomes de maior destaque disponíveis são D’Angelo Russell, Rui Hachimura e Gabe Vincent, de acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype.

Com os ativos limitados, o Lakers deve priorizar a busca por um pivô. Desse modo, Kessler e Williams despontam como prioridades, entre os nomes apontados por Buha. Antes da temporada começar, o técnico JJ Redick já havia apontado para a necessidade, uma vez que Anthony Davis, Christian Wood e Jaxson Hayes são as únicas opções.

“Certamente, você tem que olhar para o que eu acho que é um elenco muito bom, um elenco equilibrado”, iniciou Redick. “Por isso, gostaríamos, em algum momento, de conseguir um outro pivô. Um grande e forte pivô. Basta olha para a Conferência Oeste e observar que eles adicionaram pivôs. Então, para certos confrontos na pós-temporada, você vai precisar de muito tamanho”, completou Redick.

Além disso, Davis quer deixar a função de principal pivô. Embora tenha a exercido desde que chegou, ele sempre deixou claro a vontade de retornar à ala. Desse modo, ele também estaria pressionando por uma contratação para ter um companheiro no garrafão.

