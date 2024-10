Confira astros da NBA que podem se aposentar após a temporada 2024/25

A aposentadoria de Derrick Rose antes da temporada 2024/25 surpreendeu algumas pessoas, mas quais outros astros podem deixar a NBA em breve? O site Fadeaway World apontou cinco nomes que podem para de jogar no fim da próxima campanha. Assim, o Jumper Brasil resolveu analisar as possibilidades desses cenários ocorrerem, além do espaço que esses jogadores terão em sua equipes na próxima campanha.

Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os cinco próximos astros ou jogadores importantes da NBA, que podem deixar a liga ao fim da temporada 2024/25.

Chris Paul (San Antonio Spurs)

O armador está em uma nova equipe a caminho de sua 20ª temporada na liga. O veterano, que vai completar 40 anos em 2024/25, assinou um contrato de US$10.4 milhões por um ano, o que deve torná-lo um agente livre irrestrito na offseason de 2025/26. Entre todos dessa lista, o camisa 3 é o jogador mais em alta, mas é verdade que sua produção já não é a mesma dos melhores dias da carreira.

Em 58 partidas, sua média de minutos foi de 26.4 por partida, mas ele saiu do banco na maioria das vezes, sendo então um reserva pela primeira vez na carreira, com o Golden State Warriors. Ele teve médias de 9.2 pontos, 6.8 assistências, 3.9 rebotes e 1.2 roubo de bola. Com algumas lesões e menos espaço, foi uma campanha pouco marcante, onde a equipe sequer chegou aos playoffs.

Em San Antonio, ele deve ser titular para o começo da campanha, mas em uma equipe jovem, onde sua presença será uma liderança veterana que garantirá algumas vitórias e um melhor encaixe com Victor Wembanyama. Porém, não necessariamente haverá a pressão de chegar à pós-temporada. Aos 40 anos, não seria uma surpresa vê-lo se aposentar. Mas, em termos de nível de jogo, Paul poderia estar na NBA por mais um ano.

Kyle Lowry (Philadelphia 76ers)

O armador assinou um contrato mínimo de veterano com o Philadelphia 76ers para a temporada 2024/25, se mantendo na liga por mais um ano. Seu papel tem diminuído de forma consistente desde a campanha de 2022/23, quando se tornou o sexto homem do Miami Heat na histórica campanha às finais da NBA.

Ainda assim, voltou a ser titular de forma majoritária na última temporada, seja por Miami ou Philadelphia. Suas médias, no entanto, não são das mais chamativas: 8.1 pontos, 4.2 assistências, 3.2 rebotes e um roubo de bola em 28.2 minutos por jogo. Nos playoffs, teve um impacto pequeno na eliminação da equipe para o New York Knicks, ainda na primeira rodada.

Ele ainda é um jogador versátil, mas também cada vez mais inconsistente. Sua contratação pelo valor mínimo pelos 76ers diz muito. Contudo, Lowry não demonstrou nenhum indício de que está se aposentando após o fim de 2024/25. Pelo contrário, em declaração, chegou a dizer que ainda tem muito “combustível no tanque” para seguir em quadra. Aos 39 anos, ele busca seu segundo título na NBA. A próxima temporada será sua 19ª na carreira.

Al Horford (Boston Celtics)

O veterano pivô acabou de ser campeão da NBA pela primeira vez com o título dominante do Boston Celtics em 2023/24. Esse era um objetivo perseguido pelo jogador, que ainda não tinha um anel de campeão na carreira. Mas Horford é outro que tem dado poucos indícios de que está de olho em uma aposentadoria, apesar de alguns rumores.

Seu contrato é de US$9.5 milhões para 2024/25, e ele será um agente livre na próxima offseason. Mas ele ainda é uma das peças secundárias mais importantes do elenco campeão. Apesar de não ser titular, o dominicano foi titular em mais da metade da campanha regular, além de grande parte dos playoffs, sendo um seguro importante para as lesões de Kristaps Porzingis.

Além disso, também pode ter minutos ao lado do letão, já que tem versatilidade para sair do garrafão na defesa ou chutar de três no ataque. A eficiência em quadra e a liderança e influência no vestiário, fazem com que o veterano ainda possa atuar por mais algum tempo na NBA, além de 2024/25. Ele jogará sua 18ª temporada e vai completar 39 anos na campanha.

PJ Tucker (Los Angeles Clippers)

Entre todos os nomes dessa lista, Tucker talvez seja o único que não tenha se consolidado como astro da NBA. Além disso, é quem tem menos espaço em sua equipe atualmente. O especialista defensivo tem lidado com problemas para jogar no Los Angeles Clippers. Em 2023/24, ele foi apenas uma peça utilizada em momentos de emergência ou de lesões.

O ala-pivô atuou em 31 partidas na última campanha, com médias ínfimas de 1,7 ponto e 2,7 rebotes em 15,7 minutos. Tucker ainda é um bom defensor, mas tem tido mais dificuldade em contribuir de outras maneiras. Nem mesmo seus arremessos da zona morta, que foram sua marca nos melhores momentos pelo Houston Rockets e Milwaukee Bucks, são mais uma grande ameaça.

Ele entra em 2024/25 no último ano de contrato, recebendo US$ 11,4 milhões após aceitar sua opção de jogador. Com a saída de Paul George, ele poderia ter mais chances de jogar e tentar reconquistar espaço em 2025/26, mas o cenário mais provável para Tucker, entre todos nessa lista, é o de aposentadoria. Aliás, ele é outro que completará 40 anos na campanha atual.

Jeff Green (Houston Rockets)

O veterano Jeff Green é o mais novo entre os astros ou jogadores importantes da NBA que poderia se aposentar após a temporada 2024/25. Ele enfim alcançou seu objetivo ao vencer o título da liga com o Denver Nuggets em 2022/23, e abraçou a possibilidade de um último grande contrato, assinando com o Houston Rockets para o ano passado. Ele segue por lá, com uma opção de equipe exercida pela franquia no valor de US$8 milhões.

Green foi um membro constante da rotação texana na última temporada, apesar de atuar apenas por 16.8 minutos. Ele jogou em 78 partidas ao longo da campanha. Apesar de ainda ter um impacto razoável, seus minutos podem diminuir ainda mais em 2024/25. Afinal, o calouro Reed Sheppard deve jogar, além do pivô Steven Adams, que será o reserva de Alperen Sengun. Com o retorno de Tari Eason, o ala pode se limitar a um papel de líder do vestiário.

Seu contrato negociável, e seu histórico recente de ajudar times candidatos ao título, podem torná-lo até em um ativo interessante. Mas em meio a projeções de menos minutos, e um lugar na rotação questionável, já sendo campeão da liga, não seria uma surpresa se o jogador se aposentasse. Apesar de não ter sido um dos maiores astros da NBA, a temporada 2024/25 pode ser a última de um dos jogadores com história mais bonita na liga.

