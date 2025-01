Em Paris para o jogo entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers, na quinta-feira (24), o comissário da NBA, Adam Silver, admitiu que existem planos de criar uma liga de basquete na Europa. Para o dirigente, a EuroLiga, atual principal competição europeia, deixa de aproveitar um “terreno fértil” para crescer e a liga americana deseja explorar um torneio no continente que revela diversos astros do esporte.

“Enquanto a Europa continua a exportar alguns dos melhores jogadores do mundo, já muitos dos nossos MVPs são europeus, achamos que a parte comercial não está a par disso. E o que fazemos na NBA é cuidar de ligas. Operamos a WNBA, temos a Basketball Africa League, a G League e uma liga de videogame 2K. Portanto, cuidamos de cinco ligas e sabemos como fazer isso. Então, estamos olhando de perto para ver se há uma brecha aqui”, falou Silver antes do jogo entre Spurs e Pacers.

Silver, porém, ainda precisa convencer os donos dos 30 times a apoiar esse projeto. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, ainda há muitas questões e incertezas sobre o plano. O comissário sugeriu, no entanto, que a reunião final deve ser em março, com todos os donos de equipes.

Um problema para os donos é que essas outras ligas da NBA não têm gerado lucro. Porém, além de gerar receita por meio de direitos de mídia, uma nova liga poderia dar uma boa quantia por meio de taxas de expansão.

A maioria dos principais executivos esteve em Paris esta semana para reuniões com possíveis equipes, parceiros de mídia e patrocinadores. Enquanto isso, a NBA investe pesado no projeto da liga da basquete na Europa.

“Nossa ideia sempre foi passar um tempo aqui quando estávamos aqui para as Olimpíadas, realizar uma série de reuniões e ficar por cerca de duas semanas para assistir aos jogos”, disse Silver. “Depois voltar, fazer mais análises, sempre sabendo que estaríamos aqui nesta semana de janeiro para uma nova rodada de reuniões. Temos uma reunião do conselho da NBA no final de março, onde vamos discutir isso”.

Ademais, Andreas Zagklis, secretário da FIBA, já foi para Nova York falar com os donos de times sobre a expansão, em novembro. Além disso, fontes disseram à Windhorst que George Aivazoglou, gerente da NBA na Europa e no Oriente Médio, teve uma reunião com os donos, onde falou sobre cidades que teriam equipes.

Ao longo do último ano, a NBA procurou investidores para medir o interesse. Além disso, a liga entrou em contato com alguns grandes clubes de futebol na Europa para propor a expansão para o basquete.

