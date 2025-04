Comissário, Adam Silver questiona cobertura da NBA pela mídia

O comissário da NBA, Adam Silver, falou sobre a forma como a mídia norte-americana cobre a liga. Embora os programas sejam famosos, com nomes como Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Stephen A Smith, o dirigente criticou a forma negativa com que eles falam do esporte. A declaração foi dada no podcast The Numbers on the Board.

“Eu respeito o trabalho da mídia. Não é uma sugestão de que as pessoas não devam fazer perguntas difíceis, ser críticas ou falar sobre coisas que não gostam no jogo. Mas eu diria que, às vezes, acho que elas não passam tempo falando sobre por que as pessoas amam esse jogo”, disse Silver

“Estive em uma reunião com Mike Krzyzewski, ex-treinador de Duke, e ele resumiu isso com uma frase. ‘Devemos educar as pessoas sobre o jogo e celebrar o jogo.’ Educar e celebrar. E eu gostaria que houvesse mais disso”, completou.

Nos últimos meses, críticas aos participantes do Inside the NBA começaram a surgir nas redes sociais. Isso porque O’Neal e Barkley são conhecidos por reclamar bastante dos jogadores atuais, fazendo frequentes alusões ao fato de que “antes as coisas eram melhores”.

A queda da audiência da NBA nos Estados Unidos no início de 2024/25, aliás, também pode ser explicada, em parte, pela postura crítica da própria mídia em relação ao produto da liga. Isso, no entanto, não é o único motivo, já que há também reflexo de mudanças nos hábitos de consumo e do avanço de plataformas digitais que enfraquecem a TV tradicional.

Apesar do início ruim, a audiência subiu ao longo da campanha. Adam Silver, inclusive, se mostrou satisfeito com a audiência do primeiro final de semana dos playoffs 2024/25. Ele comemorou os bons índices dos oito jogos que abriram a pós-temporada no sábado e domingo.

“Foi o fim de semana de estreia com a maior audiência em 25 anos. Então, os números são fantásticos”, disse o comissário da NBA, Adam Silver, antes da divulgação oficial dos dados.

Tentativas falhas de mudança

Um dos passos que Adam Silver tomou para enfrentar as críticas da mídia foi mudar o formato do All-Star Game. Contudo, a nova versão não fez sucesso, e o próprio dirigente admitiu. A edição em San Francisco teve a segunda menor audiência da história. De acordo com o portal Front Office Sports, a audiência média do canal TNT para o evento foi de apenas 4.7 milhões de espectadores.

