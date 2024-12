Com transmissão ao vivo da ESPN, Bucks e Thunder protagonizam final da NBA Cup

O primeiro troféu da melhor liga de basquete do mundo será entregue nesta terça-feira (17). Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder disputam a final da Emirates NBA Cup a partir das 22h, em partida que terá exibição ao vivo da ESPN na TV por assinatura e do Disney+ no streaming. A narração será de Ari Aguiar e comentários de Guilherme Giovannoni.

“Oklahoma vem se mostrando uma equipe extremamente competitiva e um contender desde o ano passado. Esse ano vem liderando a conferência Oeste desde o início da temporada e está brigando inclusive pela liderança da liga. Então, vejo eles chegando para o confronto como favoritos. O time do Milwaukee cresceu nas últimas semanas e vem muito bem na copa, até agora não perdeu nenhum jogo. Mas ainda tem algumas questões que precisam resolver, como jogar um basquete um pouco mais coletivo defensivamente”, analisa Guilherme Giovannoni.

O jogo que vale o título da segunda edição do torneio será realizado em campo neutro, com as duas equipes em Las Vegas. Além do troféu, a vitória oferece um grande incentivo aos atletas com cada jogador do time campeão levando 500mil dólares para casa. Já os atletas da equipe vice-campeã ficarão com 200mil.

“Sem dúvida alguma esse prêmio de 500 mil dólares é um incentivo a mais para os atletas, principalmente para os ‘role players’. E faz com que as principais estrelas que recebem muitos milhões queiram que seus companheiros recebam este incentivo. Talvez para eles esse dinheiro não faça tanta diferença, mas eles sabem que para os integrantes da equipe esse valor é relevante sim”, finaliza Giovannoni.

Os fãs de basquete também poderão acompanhar um Abre o Jogo exclusivo com 30 minutos de duração esquentando o clima para a final com imagens do ginásio, as últimas informações dos jogadores e análises da dupla de transmissão Ari Aguiar e Guilherme Giovannoni.

As principais estrelas da partida serão atletas internacionais. O canadense Shai Gilgeous-Alexander é o líder do Oklahoma City Thunder e figura entre os candidatos para MVP da temporada com média de mais de 30 pontos por partida. Do outro lado, o grego Giannis Antetokounmpo, duas vezes MVP, recebe os holofotes liderando o Milwaukee Bucks em pontos e rebotes na temporada.

Além da final da Copa com Thunder e Bucks, temporada da NBA é um dos principais destaques do catálogo da ESPN e do Disney+ ao vivo. As plataformas exibem com exclusividade mais de 150 jogos nesta temporada, incluindo o All-Star Game, jogos do Play-In, os Playoffs e as Finais da NBA ao vivo para todo país na TV por assinatura.

