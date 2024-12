A offseason da NBA foi movimentada para times como Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings, que prometiam vir mais fortes para a temporada. No entanto, com mais de um quarto dos jogos disputados, é possível dizer que esses times parecem mais fracos do que no último ano. E não só eles.

Então, vamos ver quais equipes pioraram após a temporada 2023/24. Vale dizer, porém, que só iremos incluir equipes que tentaram ficar melhores. Portanto, quem abraçou o tank não será mencionado.

Sacramento Kings

Após adquirir DeMar DeRozan, o Kings apostou alto no núcleo atual. Contudo, não tem se pagado até aqui. Assim, são 13 vitórias e 13 derrotas. Ou seja, uma campanha que não agrada o torcedor esperançoso. Afinal, De’Aaron Fox, Domantas Sabonis e DeRozan tem mais de 20 pontos por jogo. Enquanto isso, Malik Monk, que finalmente desenvolveu um arremesso de três confiável, Keegan Murray e Kevin Huerter também ajudam.

Dessa forma, o Kings tem o sexto melhor ataque da liga, além da 13ª melhor defesa. Os números e os nomes são bons, mas parece que o time não consegue subir o nível. São jogos perdidos nos últimos minutos frequentemente.

Além disso, é verdade que Monk está arremessando melhor. Mas todos os outros estão chutando pior. Em 2024/25, a equipe tem 33.4% de aproveitamento da linha de três. Na temporada passada, foram 36.6%. A chegada de DeRozan pode explicar isso, mas a queda de produtividade de Huerter e Keegen Murray também são fatores importantes.

Então, de gatilho puxado e com diversos bons nomes no elenco, Sacramento deveria ser melhor. E pode ser que, até o final da temporada, sejam. Mas por enquanto, é um basquete sem tanta criatividade e que não compete com os grandes times da conferência Oeste. Então, o Kings, assim como o Timberwolves, ainda batalham para melhorar nessa temporada da NBA.

Minesotta Timberwolves

Finalista de conferência na última temporada, o Timberwolves esperava fazer uma campanha parecida. A equipe trocou Karl Anthony-Towns por Julius Randle e Donte DiVicenzo. É bem verdade que, internamente, a troca não foi motivada por performance em quadra, e sim por questões financeiras. Mas enquanto Towns é um dos melhores pivôs da liga em Nova York, Randle não funciona tão bem em Minesotta.

O ala-pivô tem 20.7 pontos por jogo, mas frequentemente é criticado por decisões com a bola. Além disso, seu esforço na defesa já foi mencionado como “pequeno” por Anthony Edwards.

Edwards, aliás, é a boa notícia para o Wolves. O jogador está chutando 42.7% de três pontos em mais de dez tentativas por jogo, de longe a melhor marca da carreira. E veio em boa hora: afinal, a saída de Towns deixou o time com menos espaçamento, portanto, menos oportunidades de Edwards infiltrar. Sem problemas pra ele, já que se tornou um chutador de elite.

Com 12 vitórias e 11 derrotas, o Timberwolves, assim como o Kings, ainda deve ir aos playoffs da NBA essa temporada. Mas ver KAT ir tão bem pelo New York Knicks enquanto Randle ainda não encaixou é triste para o torcedor.

Indiana Pacers

O Pacers é um caso curioso. Afinal, diferente dos últimos dois times, não fez grandes mudanças no elenco. Mas o finalista da Conferência Leste na última temporada tem apenas 11 vitórias em 26 jogos na atual. E o motivo é também o maior trunfo da equipe há alguns meses atrás: Tyrese Haliburton.

O jogador piorou em todos os quesitos: pontos, assistências, aproveitamento, rebotes… E o pior, está jogando mais minutos. É claro que não dá pra jogar toda a piora nas costas dele, já que o Pacers também perdeu dois de seus pivôs por lesão. Mas a referência da equipe piorar tanto, e em tão pouco tempo, certamente não ajuda.

A boa notícia é a melhora de Bennedict Mathurin. O ala-armador tomou a titularidade para si, e tem 17.5 pontos por jogo, arremessando quase 40% para três pontos. Sua função é similar a que Buddy Hield fazia, na última temporada, antes de ser trocado, e ele tem feito com bastante qualidade.

Em uma Conferência Leste menos competitiva, Indiana deve ir ao play-in. Entretanto, repetir a performance da última temporada e sonhar com as finais da NBA irá pedir por uma melhora grande de Haliburton e do time no geral.

New Orleans Pelicans

O Pelicans na última temporada era um time honesto, com 49 vitórias. O dessa temporada é um desastre, com só cinco em 26 jogos. Nada deu certo, basicamente. DeJounte Murray lesionou no primeiro jogo, depois Herb Jones, depois CJ McCollum, aí Zion Williamson (de novo) e Brandon Ingram. São muitas contusões.

A essa altura, o torcedor já pensa em tank. Afinal, com tantos bons jogadores, oferecer suas peças ao mercado provavelmente traria bons frutos para o Pelicans. Ingram já deve sair ao final da temporada, segundo rumores, e o nome de Herb Jones também é frequente no mercado de trocas.

Então, além das lesões, o que deixou New Orleans tão pior?

Honestamente, é até difícil dizer. O quinteto inicial nunca joga junto, e a equipe chegou a assinar com alguns jogadores de nível G League para compor o elenco. É duro afirmar, mas esse núcleo atual parece estar tão desgastado que só apertar o botão de resetar traria sorrisos ao torcedor novamente.

