Com Stephen Curry, veja os jogadores mais baratos com títulos da NBA

Muito se fala de grandes salários para jogadores que não corresponderam com as cifras que ganhavam, como Chandler Parsons e Timofey Mozgov na metade da década passada. No entanto, há também o outro lado da história. Ou seja, jogadores que tiveram salários baixos e, com isso, deram espaço ao seu time para assinar com outras estrelas e montarem grandes equipes. É o caso de Stephen Curry, por exemplo, quando venceu os títulos da NBA em 2015 e 2017.

Então, confira quem são mais desses craques que foram campeões com salários baixos.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Em 2014, Curry assinou uma extensão contratual de US$44 milhões por quatro anos. Na época, isso equivalia somente ao 82º maior salário da liga. Além disso, o armador foi All-Star em 2013, na mesma época assinatura do acordo.

E logo de cara, o jogador mostrou o tamanho da pechincha que o Warriors conseguiu. Stephen Curry foi MVP na temporada 2014/15, ganhando o primeiro dos quatro títulos de sua carreira na NBA. No ano seguinte, fez mais ainda: MVP unânime e melhor campanha regular da história da liga. Porém, Golden State perdeu a final para o Cleveland Cavaliers, de LeBron James.

E aí que a barganha se torna ainda mais impressionante. Como o contrato de Curry era bastante amigável para o Warriors, a equipe tinha espaço salarial para assinar outra grande estrela. Kevin Durant queria sair do Oklahoma City Thunder e fechou com o time que se tornara campeão. Stephen Curry ganhou mais títulos da NBA com seu salário de apenas US$11 milhões por temporada. Só então assinou uma extensão mais lucrativa.

Scottie Pippen (Chicago Bulls)

Entre 1988, quando foi escolhido no Draft pelo Chicago Bulls, e 1991, Scottie Pippen teve somente o 151º maior salário da liga (US$2.8 milhões por quatro anos). No período, o jogador foi campeão, All-Star e eleito para o time ideal de defesa da liga.

Mas sua primeira extensão é que impressiona: apenas US$19 milhões por sete anos, para um jogador que já era campeão e visto como estrela. Era o 127º maior salário da liga somente. Então, durante os 11 primeiros anos de sua carreira, onde foi seis vezes campeão, sete vezes All-NBA e sete vezes eleito para times de defesa, Pippen recebeu menos de US$22 milhões de dólares.

Como resultado, o Bulls conseguiu montar um grande time ao redor dele e, claro, de Michael Jordan. Aliás, essa barganha nos salários de Pippen possibilitou Jordan assinar o seu famoso contrato de US$33 milhões por um ano em 1997, o que foi de longe o maior salário da época.

Depois disso, Pippen decidiu sair de Chicago justamente por não se sentir valorizado, e assinou por US$77 milhões em cinco anos com o Portland Trail Blazers.

Ben Wallace

Em 2000, Ben Wallace saiu do Orlando Magic para assinar com o Detroit Pistons. O jogador era visto como um pivô que só poderia contribuir na defesa. Dessa forma, seu contrato com o a franquia de Michigan foi de somente US$34 milhões diluídos em seis anos. Portanto o 99º maior salário anual da liga à época.

Nesses seis anos, porém, o pivô foi eleito cinco vezes para o time ideal da NBA, quatro vezes Defensor do Ano, e ainda venceu um título. Nada mal pra alguém que nem mesmo foi selecionado em seu Draft.

Isso, assim como nos outros casos, deu bastante liberdade para Detroit montar uma grande equipe. O time que venceu o título de 2004 era bastante coletivo, com diversos bons jogadores, como Rip Hamilton, Chauncey Billups e Rasheed Wallace.

Manu Ginobili

Manu Ginobili foi um grande jogador por vários anos no San Antonio Spurs. O recrutamento do argentino aconteceu no Draft de 1999, mas só chegou à NBA em 2002. Em 2005, após ir para o All-Star Game, assinou sua primeira extensão contratual: US$52 milhões por seis anos e o 77º maior salário da NBA.

Entre 2005 e 2010, período vigente do acordo, ele foi eleito para time ideal da liga, Sexto Homem do Ano, e ainda venceu dois títulos. Isso, aliás, saindo do banco em várias temporadas.

Clyde Drexler

Clyde Drexler já era uma estrela quando assinou sua renovação com o Portland Trail Blazers, em 1989. O jogador tinha sido All-Star três vezes, além de ter feito parte do segundo time ideal da NBA em 1988.

Por isso, foi surpreendente quando seu novo acordo foi de apenas US$9.4 milhões por sete anos. Ele era somente o 145º maior salário da liga. Na frente dele, estavam jogadores que nem mesmo ficaram mais de três temporadas na NBA.

Durante o período do contrato, chegou a ir para as finais da NBA pelo Blazers, mas o sucesso veio mesmo após ir para o Houston Rockets e ser campeão, em 1995. Além disso, esteve quatro vezes no time ideal da liga e seis vezes All-Star.

