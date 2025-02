LeBron James está fora do All-Star Game da NBA

De última hora, o astro LeBron James anunciou que está fora do All-Star Game 2025 da NBA. O jogador do Los Angeles Lakers afirmou que não teria condições de participar dos jogos deste domingo. No entanto, a liga não indicou nenhum jogador para o seu lugar.

“Ninguém vai ver nada de mim hoje à noite”, disse LeBron James. “Infelizmente, não vou usar o uniforme, pois ainda estou lidando com uma lesão no pé e no tornozelo. Então, não estarei em quadra hoje e eu odeio isso”.

No sábado, James não participou de nenhum evento do All-Star, mas marcou uma entrevista coletiva para este domingo (16). Ele estaria no time Shaq, ao lado de astros como Stephen Curry, Kevin Durant, Damian Lillard e James Harden. Outro que fazia parte da equipe era Anthony Davis, mas Kyrie Irving o substituiu pouco depois da lesão em sua estreia pelo Dallas Mavericks.

Apesar de LeBron James não jogar, ele assegurou sua vigésima primeira convocação para o All-Star Game da NBA. Aliás, ele já era o recordista do jogo festivo. É a primeira vez em sua carreira que ele não atua após ser chamado. Aos 40 anos, ele jogou em todos os outros 20.

Em seu 22° ano na NBA, James só ficou fora de quatro dos 52 jogos do Lakers na atual campanha. Ele possui médias de 24.3 pontos, 9.0 assistências, 7.7 assistências e acertou 39.3% dos arremessos de três em cerca de 34 minutos por noite.

NBA All-Star Game 2025

Para a edição de 2025 do All-Star Game, a NBA mudou as regras. Agora, são quatro times com oito jogadores em cada. Primeiro, teve a votação pública, de jornalistas e atletas. Depois, os técnicos definiram os reservas. Por fim, Shaquille O’Neal, Kenny Smith e Charles Barkley montaram seus elencos.

O quarto time foi conhecido apenas na última sexta-feira, com o Rising Stars. A equipe de Candace Parker conta com jogadores em primeiro e segundo ano na liga, com destaques para Stephon Castle e Zach Edey.

Então, o primeiro jogo da semifinal é entre os times de Smith e Barkley (22h20, horário de Brasília). Quem ganhar pega o vencedor de Shaq contra Parker (23h10, horário de Brasília). Vale lembrar, no entanto, que os jogos são diferentes.

Agora, quem anotar 40 pontos primeiro fica com a vitória. É uma resposta da NBA com a mudança no formato do All-Star após o jogo do ano passado terminar em 211 a 186 para o Leste.

